踏出校門，開啟人生新篇章Covered California 健保方案伴您同行

Covered California 健保方案伴您同行

【工商訊】無論您是剛從大學畢業，還是年滿 26 歲，人生的道路有著太多的事等您去規劃。健康保險 或許不是您目前最先想到的事，但它卻是保障您長遠人生規劃的重要一步。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 表示：「擁有健康保險，就是為自己未來的成功奠定基礎。它不僅保障您的身心健康，更能在突發狀況發生時，幫助您減輕財務壓力。如果您剛從大學畢業，或即將年滿 26 歲，都有可能符合資格在 Covered California 不設固定時限的特別投保期內購買保險。」

大學畢業或年滿 26 歲，就代表你將不能夠再通過父母獲得保險、在這段期間，您需要選擇一個符合自身需求與預算的健保 計劃。

Covered California 的「特別投保期」僅在某些重大人生變故發生後的一段有限時間內開放。越早行動，對您越有利。

2026年，全加州 已有超過 540,000 名 18 至 34 歲的年輕成人透過 Covered California 獲得健康保險，其中包括來自聖荷西的 Maria。她使用她的健保計劃持續管理自己的第一型糖尿病。

Maria 表示：「我投保了 Covered California 的保險，這對我幫助很大。我一直很擔心會發生緊急情況，譬如去急診室。我知道這項費用是非常高昂的。但有了Covered California, 我可以確保自己負擔得起急診的醫療項目」，所有透過 Covered California 提供的健保計劃都含括全面的基本醫療福利，包括處方藥、健康篩檢、急診與住院服務，以及精神健康治療等項目。

Covered California 首席醫務官 Monica Soni 醫生表示：「擁有健康保險的意義，遠不止於看醫生和接受年度健康檢查。它能讓您安心，因為您知道您將會得到應得的醫療照護，從化驗室檢驗到精神健康照護，樣樣俱全。如果您是剛剛接觸健康保險的年輕人，找一份適合自己的健保計劃絕對值得，它能為您的人生下一階段奠定健康基礎。」

加入 辦法非常簡單，登入CoveredCA.com，輸入年齡、收入及所在地等基本資料，即可對比所在地區可供選擇的計劃、預估每月保費、了解保障內容，並查看自己是否符合財務補助資格。

若要投保，您必須符合 Covered California 的特別投保期資格。除因不再適用父母的健康保險或失去學校贊助的學生保險計劃外，以下也是人們符合「特別投保期」資格的常見原因包括：

• 失業或更換工作

• 結婚或建立合法同居伴侶關係

• 生育或收養子女

• 失去健康保險

• 搬遷至新地區，並因此可選擇原先居住地未能提供的Covered California 健保計劃

• 獲得美國公民身分或合法居留權

延續您積極向上的動能，透過 Covered California 提供的平價知名品牌健康保險，為您的人生新階段邁出健康的步伐。

欲進一步了解您的選項，請上訪CoveredCA.com，或 致電 (800) 300-1506 洽詢詳情。