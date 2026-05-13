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遊輪專家「極品假期」推出2026維京歐洲河流遊輪全包價 清倉大促銷

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德國烏茲堡沿岸景致優美迷人，令人心曠神怡。
德國烏茲堡沿岸景致優美迷人，令人心曠神怡。

「極品假期」限時推出免費機票、多重優惠 輕鬆慢遊歐洲四國以上

遊輪旅遊已逐漸成為現代人最喜愛的旅遊方式之一，而相較於海洋遊輪許多岸上觀光及網路服務需額外付費，河流遊輪的「全包式旅遊」更受到旅客青睞。

不需天天打包行李、不必舟車勞頓，就能一次悠遊多國，以慢活節奏深度體驗歐洲風情，河輪旅遊如今已成為許多旅客的首選。遊輪專家「極品假期」特別推出限時清倉大促銷──Viking維京河輪全包式優惠行程，旅客可享免費歐洲來回機票、每房贈送200美元船上零用金、每房再折抵250美元，以及每人僅需25美元訂金等多重優惠（須符合相關條件）。

Viking維京河輪提供真正的全包式服務，從航班抵達歐洲開始，即有專人接機；行程包含每日岸上觀光、船上五星級美食與美酒饗宴、免費Wi-Fi、午晚餐無限供應啤酒與紅白酒，以及每日三餐、下午茶、消夜、24小時飲料吧與點心服務。旅程結束後，亦安排專人送機，讓旅客全程輕鬆無憂，盡享尊榮假期。

「極品假期」精選4大2026年維京河輪熱門行程（基本房型）：

「多瑙河華爾滋8天」：11月18日出發，造訪匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國4國，從布達佩斯至帕紹，每人2,599美元起。

「萊茵河8天」：11月11日出發，造訪瑞士、法國、德國、荷蘭4國，從巴賽爾至阿姆斯特丹，每人2,599美元起。

「巴黎瑞士12天」：11月16日出發，造訪法國、德國、盧森堡、瑞士4國，巴黎至蘇黎世，每人3,499美元起。

「大歐洲15天」：11月7日出發，造訪匈牙利、奧地利、德國、荷蘭4國，布達佩斯至阿姆斯特丹，每人4,299美元起。

此次免費機票適用出發城市包括舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等地，其他城市與日期請來電洽詢。

限時促銷至2026年5月29日止，船位有限，額滿為止。

想親身體驗歐洲河輪的浪漫與悠閒嗎？立即洽詢遊輪專家「極品假期」，全美免付費電話：1-888-680-5688，讓專業團隊為您規畫夢幻河輪假期。

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