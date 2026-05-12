我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在家享受熱帶風情 好市多這款雪酪眾人瘋搶

華人大麻商涉嫌逃繳710萬銷售稅 業務遍及南加三縣

史上最高開戶獎金52%！優惠至6月15日截止！

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
理財規劃專家黃曉東
理財規劃專家黃曉東

最近中東戰火升溫，許多人擔心通膨持續惡化，401K資產也跟著縮水。不少人更擔憂退休金會隨股市下跌，因此開始尋找「保本又增值」的退休投資工具。現在，有一種「指數型年金」可以幫助您達成這個目標！

如果您年齡約在55至70歲之間，擁有401K、IRA或銀行CD等閒置資金，只要投入10萬美元至這類指數型年金，開戶即可享有最高52%的獎金，等於帳戶立即增加5.2萬美元！

當市場指數下跌時，您的本金不會受損；若指數上漲10%，您的帳戶甚至可成長15%。

例如，一位60歲人士投入10萬美元，帳戶立即變成15.2萬美元。10年後開始領取終身收入，每年可領約2.3萬美元，而且收入還可隨指數成長持續增加。若領到90歲，累積退休收入有機會超過百萬美元！

這項52%高額獎金優惠將於6月15日截止，敬請把握機會！

您也可以將401K或IRA直接轉入，目前無需繳稅，等到未來開始領取終身收入時才課稅。夫妻還可共同領取收入，即使其中一人先離世，另一人仍可繼續領取。

近來也有許多人想購買長期照護保險，但又擔心保費太高。是否能同時兼顧退休收入與長照保障？答案是：可以！

您可將20萬美元投入固定收入年金，開戶立即享有最高20%的獎金，帳戶馬上增加4萬美元。並可立即開始領取終身收入。

以一位65歲女性為例，投入20萬美元後，可立即開始領取每年保證1.5萬美元的終身收入。若領至95歲，30年間共可領取45萬美元。

若未來需要長期護理，年收入還可加倍至3萬美元，雙倍收入最長可持續8年。

此外，若她在95歲前離世，年金帳戶可能仍剩餘30多萬美元可留給受益人。這類年金無手續費，非常適合希望增加退休收入、又不願承擔股市風險的人士。若以Roth IRA開戶，未來所有收入更可免稅！

在領取年金收入後，您還能利用每年1.5萬美元的收入支付長期照護保險保費。只需繳費10年，即可完成保費支付，而年金收入仍可終身持續領取。

如此一來，您可獲得每月6,816美元的長照保險理賠，每年最高可達81,792美元，7年累積理賠超過57萬美元。此類保險無需單據報銷，可直接給付現金，也適用於海外使用。

若是65歲夫妻，每年1.5萬美元的預算，也可規劃每人每月4,400美元的長期照護保障，且享有終身、無上限理賠。即使未使用到長照服務，保險也提供壽險理賠，讓保費不會白白浪費。

第三種年金則類似「長期高利定存CD」，可選擇3至7年期，保本且保證利息。

例如選擇5年期年金，可享每年保證6.05%的固定高利率，並採複利計算。5年後可連本帶利一次提領，不受股市波動或利率下降影響，收益完全保證不變。

若投入10萬美元，5年後本利和約可達13萬4千美元。最低5萬美元即可開戶，且完全沒有手續費。

那麼，上述各類年金與長期照護保險，究竟哪一種最適合您？

歡迎參加我們的免費教育講座，深入了解更多退休與財務規劃資訊。

我將於26號電視台《樂漫談》節目中，於5月16日及17日介紹上述產品，歡迎收看。

免費講座資訊如下：

日期：5月23日（星期六）

時間：下午2:00－3:00

地點：3100 Mowry Avenue, Suite 407, Fremont, CA

歡迎來電報名或免費諮詢：408-466-0232（黃總）

若無法親臨現場，也可參加線上講座。

請致電或來信至：[email protected]，我們將提供線上講座連結。

退休金

上一則

一路被攔14次 舊金山簽名徵集者瘋狂出沒 街頭亂成戰場

下一則

亞太裔傳統月「天使島」舊金山登場 重現歷史記憶

延伸閱讀

非退休年金的延伸策略及終身收入年金讓退休生活更美好

非退休年金的延伸策略及終身收入年金讓退休生活更美好
退休財務／規畫退休帳戶 69歲可能是最後一次機會

退休財務／規畫退休帳戶 69歲可能是最後一次機會
遵循巴菲特投資大師建議 打造百萬元個人退休帳戶

遵循巴菲特投資大師建議 打造百萬元個人退休帳戶
理財百科／一個動作 讓你的退休存款多數十萬

理財百科／一個動作 讓你的退休存款多數十萬
健康儲蓄帳戶可享稅務優惠 但這一重要事項最常被忽略

健康儲蓄帳戶可享稅務優惠 但這一重要事項最常被忽略

熱門新聞

Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

2026-05-07 02:17
劉美賢身著路易威登禮服出席Met Gala。(路透)

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

2026-05-06 02:18
在灣區半島地區房價最貴城市置產，如今需年薪100萬元以上。阿賽頓房屋中位數售價約為790萬元，購屋者所需年收入約為260萬元。(取自阿賽頓臉書)

灣區「買房資格線」曝光 這城市年薪不到百萬別想進場

2026-05-08 13:28
屋崙一對夫婦砍伐38棵大樹，經過多年拖延，市議會終於決議處以100萬元罰款。(美聯社)

屋崙夫婦砍38棵大樹 拖延多年 市議會終開罰100萬

2026-05-07 02:20
越來越多RV愛好者不再追求長途、密集式的「夢幻旅程」，而是開始偏好更簡單、更輕鬆、更貼近日常生活的旅行方式。（黃正誼提供）

華裔退休族享受「房車旅行」從夢幻露營走向日常

2026-05-11 02:19
空前絕後的In-N-Out 100x100巨無霸漢堡是由華裔工程師楊威爾與友人於2004年在拉斯維加斯創造的。（取自Pexels.com）

華裔工程師點100層漢堡 顛覆In-N-Out點餐規定

2026-05-12 02:16

超人氣

更多 >
王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國

王愛琳案引震蕩 國土安全部喊查綠卡+違規遣返中國
魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套

魯比歐遭北京禁止入境 怎麼陪川普訪中？中國「改譯名」悄解套
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法