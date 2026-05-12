史上最高開戶獎金52%！優惠至6月15日截止！

理財規劃專家黃曉東

最近中東戰火升溫，許多人擔心通膨持續惡化，401K資產也跟著縮水。不少人更擔憂退休金 會隨股市下跌，因此開始尋找「保本又增值」的退休投資工具。現在，有一種「指數型年金」可以幫助您達成這個目標！

如果您年齡約在55至70歲之間，擁有401K、IRA或銀行CD等閒置資金，只要投入10萬美元至這類指數型年金，開戶即可享有最高52%的獎金，等於帳戶立即增加5.2萬美元！

當市場指數下跌時，您的本金不會受損；若指數上漲10%，您的帳戶甚至可成長15%。

例如，一位60歲人士投入10萬美元，帳戶立即變成15.2萬美元。10年後開始領取終身收入，每年可領約2.3萬美元，而且收入還可隨指數成長持續增加。若領到90歲，累積退休收入有機會超過百萬美元！

這項52%高額獎金優惠將於6月15日截止，敬請把握機會！

您也可以將401K或IRA直接轉入，目前無需繳稅，等到未來開始領取終身收入時才課稅。夫妻還可共同領取收入，即使其中一人先離世，另一人仍可繼續領取。

近來也有許多人想購買長期照護保險，但又擔心保費太高。是否能同時兼顧退休收入與長照保障？答案是：可以！

您可將20萬美元投入固定收入年金，開戶立即享有最高20%的獎金，帳戶馬上增加4萬美元。並可立即開始領取終身收入。

以一位65歲女性為例，投入20萬美元後，可立即開始領取每年保證1.5萬美元的終身收入。若領至95歲，30年間共可領取45萬美元。

若未來需要長期護理，年收入還可加倍至3萬美元，雙倍收入最長可持續8年。

此外，若她在95歲前離世，年金帳戶可能仍剩餘30多萬美元可留給受益人。這類年金無手續費，非常適合希望增加退休收入、又不願承擔股市風險的人士。若以Roth IRA開戶，未來所有收入更可免稅！

在領取年金收入後，您還能利用每年1.5萬美元的收入支付長期照護保險保費。只需繳費10年，即可完成保費支付，而年金收入仍可終身持續領取。

如此一來，您可獲得每月6,816美元的長照保險理賠，每年最高可達81,792美元，7年累積理賠超過57萬美元。此類保險無需單據報銷，可直接給付現金，也適用於海外使用。

若是65歲夫妻，每年1.5萬美元的預算，也可規劃每人每月4,400美元的長期照護保障，且享有終身、無上限理賠。即使未使用到長照服務，保險也提供壽險理賠，讓保費不會白白浪費。

第三種年金則類似「長期高利定存CD」，可選擇3至7年期，保本且保證利息。

例如選擇5年期年金，可享每年保證6.05%的固定高利率，並採複利計算。5年後可連本帶利一次提領，不受股市波動或利率下降影響，收益完全保證不變。

若投入10萬美元，5年後本利和約可達13萬4千美元。最低5萬美元即可開戶，且完全沒有手續費。

那麼，上述各類年金與長期照護保險，究竟哪一種最適合您？

歡迎參加我們的免費教育講座，深入了解更多退休與財務規劃資訊。

我將於26號電視台《樂漫談》節目中，於5月16日及17日介紹上述產品，歡迎收看。

免費講座資訊如下：

日期：5月23日（星期六）

時間：下午2:00－3:00

地點：3100 Mowry Avenue, Suite 407, Fremont, CA

歡迎來電報名或免費諮詢：408-466-0232（黃總）

若無法親臨現場，也可參加線上講座。

請致電或來信至：[email protected]，我們將提供線上講座連結。