走進北疆，走進喀納斯、伊犁河谷中國青旅絕美北疆全境十五天團

雲霧繚繞禾木村

北疆是指新疆 天山以北地區，以遼闊壯麗、層次豐富、四季分明的自然風光聞名。這裡匯聚草原、湖泊、雪山、雅丹地貌與針葉林等多樣景觀，如喀納斯湖的碧藍湖水、禾木村的晨霧炊煙、那拉提與巴音布魯克的無垠綠毯、賽里木湖的澄澈純淨，以及魔鬼城的金色夕陽，宛如人間仙境。可可托海、喀納斯湖、賽里木湖、那拉提草原、薰衣草花田，以及中國最美公路之一的獨庫公路，更讓北疆成為旅人一生必訪的世界級旅遊勝地。

廣受北美僑胞好評的中國青旅假期推出「北疆全境15天團」，今年出發日期為6月6日、7月18日、8月15日、9月5日、9月12日、10月10日及10月24日。行程精彩豐富，介紹如下：

第1天 美國－北京。

第2天 抵達北京。

第3天 北京－烏魯木齊。參觀新疆國際大巴扎，欣賞維吾爾族歌舞表演。

第4天 烏魯木齊－阜康。參觀新疆博物館「東方木乃伊－樓蘭美女」，遊覽天山大峽谷國家森林公園與天池。

第5天 阜康－富蘊。遊覽卡拉麥里自然保護區。

第6天 富蘊－布爾津。參觀可可托海國家地質公園，遊覽額爾齊斯大峽谷。

第7天 布爾津－禾木。探訪圖瓦人村莊禾木村。

第8天 禾木－喀納斯。欣賞禾木村日出美景，遊覽北疆最美的喀納斯風景區。

第9天 喀納斯－布爾津。遊覽雅丹地貌五彩灘。

第10天 布爾津－奎屯。參觀烏爾禾魔鬼城，搭乘小火車遊覽景區，並參觀九龍潭。

第11天 奎屯－伊寧。遊覽賽里木湖。

第12天 伊寧。參觀惠遠古城，遊覽喀贊其民俗旅遊區。

第13天 伊寧－那拉提。遊覽那拉提空中草原。雪山腳下的空中草原，綠色山巒起伏連綿，成群駿馬牛羊漫步其中，腳下綠草如茵、山花爛漫，構成一幅絕美風光畫卷。

第14天 那拉提－獨庫公路－烏魯木齊。獨庫公路有「一天有四季，十里不同天」之稱，被《中國國家地理》評選為「縱貫天山脊梁的景觀大道」，更被譽為「中國最美公路」，沿途可飽覽雪山、草原、峽谷、森林、湖泊、冰川、荒漠與山花等壯麗景觀。

第15天 烏魯木齊－北京－美國。

團費每人2,899美元，費用包含中國境內旅遊交通、國際品牌五星級酒店住宿、一日三餐、景點門票、專業導遊及旅行保險。

青旅假期2026年中國熱門團還包括：

滇藏川15天，飽覽雲南絢麗民族風情、神秘世界屋脊西藏壯麗自然景觀，以及「天府之國」成都名勝古蹟（團號CT04，團費2,899美元）。

雲貴16天，探訪雲貴高原壯美自然風光與秀麗山水（團號CY06，團費2,699美元）。

古絲路13天，遊覽西域風光，探訪引人遐思的古蹟、藝術薈萃的石窟與佛龕（團號CR01，團費2,399美元）。

古絲路＋神秘西藏17天，暢遊古絲路後，由西寧搭乘青藏鐵路前往西藏（團號CR05，團費3,399美元）。

九寨溝張家界鳳凰13天，驚艷世界遺產九寨溝、黃龍、張家界及中國最美小鎮鳳凰古城（團號CS03，團費2,399美元）。

九寨溝張家界長江三峽15天，展開九寨溝、張家界與長江三峽攬勝懷古之旅（團號CS04，團費2,899美元）。

東北全境14天，探索東北絕美秘境（團號CB02，團費2,399美元）。

內蒙、寧夏、河北、天津14天，感受大漠風情與燕京文化（團號CG03，團費2,499美元）。

黃山長江三峽14天（團號CL02，團費2,299美元）。

東南名山秀水14天，暢遊浙江、福建山水名勝（團號CE03，團費2,599美元）等精彩路線。

詳情請洽中國青旅或各特約旅行社。「青旅假期」秉持以合理價格提供優質服務的宗旨，多年來服務品質有口皆碑。

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