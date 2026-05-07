百齡園清明節預購優惠反應十分熱烈延長清明優惠至今年5月19日止

百齡園不斷改善墓園的環境， 使周邊環境換然一新，獲家屬好評。

在清明節期間，百齡園與顧客一同舉辦思念摯親，同時推出多項限時優惠預購活動，包括近日推廣的，專門為清明節設立的特别優惠。由於反應十分熱烈 ，百齡園為答謝顧客多年來的支持，決定延長清明優惠至今年5月19日止。

延長優惠項目包括預購特選家族墓園可享高達35%折扣。預購福地、殯儀服務或商品，現在的折扣優惠髙達25%。另外還有可獲低息分期付款計劃及60天延期付款，還提供36個月的利息回贈。有需要為自己或摯愛做生前規劃的人士，現在是最佳良機，也可把握限時特別分期方案及同時獲回贈優惠。

未雨綢繆是每個人的人生規劃，現可藉此優惠為自己或摯愛親人規劃殯葬一條龍服務。預購理想永恆安息之所。除了節省之外，確保家人無後顧之憂。百齡園近日還特別推出了全新火化福位，還有家族陵園，其位置優越，環境清幽，是理想的風水寶地。有需要的人士敬請把握特價的最後機會，勿失良機。有關各項優惠詳情，請電：1-888-691-9032。地址: 888 LifeMark Road, Half Moon Bay, CA 94019 或之劉覽：www.Skylawn.com/ChingMing獲詳情。