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迎接盛夏即將到來 麥當勞（今）推出6款全新「清爽飲品」與「特調蘇打」系列為顧客打造全新飲品體驗

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在6款新飲品供應的同時，麥當勞攜手設計師 Susan Alexandra，同步推...
在6款新飲品供應的同時，麥當勞攜手設計師 Susan Alexandra，同步推出了六款限量版串珠飲品提袋。

【舊金山訊】喜愛麥當勞的客人們不僅衷情於麥當勞的各式漢堡套餐，對於其推出的各式飲品向來有著特殊的情感連結。自5月6日起，麥當勞將推出六款全新特調飲品，陪伴您共迎盛夏的到來。特調飲品包含三款全新「Refreshers」及三款精釀蘇打，今起將在全美各麥當勞分店全面供應。

全新飲品系列融入多元口感元素，適用於日常不同場合。無論是犒賞自己、補充能量，或與朋友相聚，皆能滿足您的需求。想像一下：凍乾水果粒, 絲滑柔順的冷泡奶泡，以及噗噗作響的波霸, 都將為您帶來多層次的清涼體驗。

全新飲品系列包括

草莓西瓜清爽飲

以檸檬水為基底，融合草莓與西瓜風味，並加入凍乾草莓，提升口感層次與視覺表現。

芒果鳳梨清爽飲

結合芒果與鳳梨熱帶風味，搭配檸檬水基底與草莓爆珠，帶來清爽多汁的口感體驗。

黑莓百香果清爽飲

融合黑莓與百香果風味，搭配檸檬水與凍乾火龍果，呈現平衡的甜酸風味與亮眼色彩。

雪碧莓果風味特調

以經典雪碧為基底，加入藍覆盆子風味糖漿，並搭配冷泡奶泡，清爽又滑順。

Orange Dream 橙味特調

靈感源自 Hi-C  Orange Lavaburst，融合淡雅香草風味，並以冷泡奶泡收尾，柔和順口的柑橘風味讓人難忘。

Dirty Dr Pepper 特調

以 Dr Pepper 經典風味為基底，加入香草風味與冷泡奶泡，打造多層次的豐富口感。

麥當勞美國公司首席行銷長 Alyssa Buetikofer表示：「今日的飲品已不僅是配餐選項，更是整體品牌體驗的重要一環。此次推出的全新飲品系列，結合大膽風味與優質原料，並透過標準化流程在全美近14,000家餐廳穩定呈現，讓更多消費者在每一次到訪時都能享受到一致的品質體驗。」

在6款新飲品供應的同時，麥當勞攜手設計師 Susan Alexandra，同步推出了六款限量版串珠飲品提袋, 每款提袋均附贈價值10美元的 McDonald's Arch Card®，該系列產品將於5月6日起在 SusanAlexandra.com 開售，數量有限，售完為止。

美國麥當勞（今）推出6款全新糸列飲品。
美國麥當勞（今）推出6款全新糸列飲品。

麥當勞

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