母親節送禮送健康， 買一送一！藍夢海參靈芝皇 ，防癌抗癌 免疫力之王！

美國藍夢海參靈芝皇

美國藍夢海參靈芝皇(Reishi Max with Sea Cucumber) ，被譽為防癌抗癌首選，免疫力之王！全球首創

採用南美洲的頂級海參，和多種高濃度有機赤靈芝包括：赤靈芝提取物 (Red Reishi Mushroom)，全破

壁靈芝孢子粉(Ganoderma Mushroom)，舞茸靈芝(Maitake Mushroom) 和桑黃靈芝(Mesima Mushroom)的精選組合，經過高溫低壓洗滌消毒，去除海參和靈芝上殘留的重金屬，化學物質等，再經過納米緩釋技術提純，每天吃2顆濃度等於吃1條海參和半個赤靈芝的營養成分。

長期服用海參靈芝皇，比單純服用海參或靈芝更能迅速提高免疫功能，推出至今7年已受到廣大顧客青睞，回頭客更高達87%，對於因年齡增大，生活壓力，污染環境等因素引起的各種心血管疾病，肝功能異常，呼吸系統疾病（氣管炎等），失眠，腫瘤，皮膚過敏，脫髮等症狀，絕大多數是因人體本身免疫系統功能下降所引起，只有提高自身免疫功能才能緩解各種症狀！長期服用不但能迅速提高自身免疫功能緩解各種症狀，同時增強體力，改善疲勞，長期服用海參靈芝皇，健康保障！100%美國GMP藥廠生產，100%安心長期服用！

海參和靈芝皇的絕佳組合，是最佳食補健康保健品，讓生活節奏快的您，想什麼時候吃、就什麼時候吃；無需再有泡發海參和煮靈芝湯的麻煩啦!! 其15大功效如下：

1. 幫助預防/抗癌作用；

2. 保護肝臟，有助促進肝細胞再生作用；

3. 保護腎臟，幫助抑制尿酸，對痛風有良好的效果；

4. 增強肺部健康和功能，提高呼吸系統功能；

5. 有助降三高，預防心腦血管病的發生；

6. 幫助調整血糖，有效預防和改善糖尿病併發症；

7. 能滋陰補血，對體弱氣虛有很好的調理作用；

8. 能補腎益精，幫助壯陽，提高性功能作用；

9. 增強機體免疫系統，美白祛斑，抗衰老作用；

10. 改善骨質疏鬆，補充鈣質;

11. 預防和改善類風濕性關節炎;

12. 抗神經衰弱、改善失眠、提高記憶力；

13. 有助促進生長發育作用；

14. 抗疲勞作用，增強體質， 提高身體机能；

15. 具有極強的清除自由基的能力，抗輻射。

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