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掌握退休與傳承先機 打造資產永續藍圖迦得金融董天路教授 5/9 灣區兩場免費講座開講

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迦得金融總裁董天路教授
迦得金融總裁董天路教授

迦得金融總裁董天路教授將於5月9日（周六）在灣區舉辦兩場免費「退休與信託傳承講座」，上午10時於Cupertino Hotel、下午2時於HYATT Place Fremont舉行。董教授將深入剖析退休與資產傳承的「藍海策略」，帶領與會者掌握財務規劃的關鍵思維，為未來打造更穩健的保障。

本次講座聚焦三大核心重點：

一、完善退休收入規劃　打造穩定現金流

透過合法策略提升社安退休金提領效益，最高可多領20萬美元；搭配年息最高達9%的優先收益配置，以及涵蓋夫妻共享、海外亦適用的長照保障方案，全面強化資產防護力，確保晚年生活無虞。

二、因應市場震盪　建立抗通膨投資策略

在股市波動環境下，協助投資人建構超越通膨的成長型資產配置，並透過機制預先鎖定投資成果，提升資產穩定性與增值潛力。

三、信託傳承規劃　守護家族財富

透過專業信託架構，避免遺產認證程序（Probate），同時防範因離婚、破產或訴訟等風險，確保資產得以完整傳承給下一代。

董天路教授長期於EMBA授課家族傳承相關課程，並具備多項專業資格，包括美國國稅局註冊稅務師（EA）、遺產規劃師（AEP）、長照諮詢師（LCTC）及全球認證財務規劃師（CFP）。本次講座將分享其經手上百件傳承案例的實務精華，並設有現場問答環節，提供與會者直接交流的機會。

講座資訊：

 上午場：10:00 AM｜Cupertino Hotel（10889 N. De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014）

 下午場：2:00 PM｜HYATT Place Fremont（3101 West Warren Ave, Fremont, CA 94538）

免費入場，敬請預約席位

報名專線／簡訊：(408) 8878-578

名額有限，歡迎把握機會，提前布局退休與傳承，為自己與家人打造長遠保障。

財務規畫講座
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