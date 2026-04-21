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母親節限時特惠 $499＋加州免運杉釦富遠紅外線免加水足浴桶——送媽媽最實用的健康好禮

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ShineCo杉釦富遠紅外線足浴桶
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母親節送什麼最貼心？不是花、不是蛋糕，而是能真正改善健康、每天都用得到的好禮物。杉釦富ShineCo遠紅外線免加水足浴桶，專為手腳冰冷、腳水腫、走路不順、抽筋麻痺、代謝差、睡不好、靜脈曲張或長期痠痛的人設計，是今年最值得送給媽媽的健康神器。讓媽媽真正有感、每天都能改善健康的溫暖好禮。

遠紅外線能深層穿透皮膚，從腳底一路暖到心臟，迅速啟動微血管循環，放鬆僵硬筋膜，改善冰冷、腫脹、痠痛與走路不便。

免加水設計更貼心——不用倒水、不怕燙傷、不怕細菌滋生，媽媽每天都能輕鬆使用。睡前使用，更能調節自律神經，幫助放鬆、提升睡眠品質。

ShineCo杉釦富足浴桶在美國熱銷 11年，以高品質遠紅外線技術著稱，特別適合體寒、久坐久站、代謝差或有慢性不適的長輩。許多使用者反映：腳部輕鬆、走路更順、腫脹改善、疼痛減少，精神與睡眠品質也大幅提升。

母親節限時優惠：SC-801基本款原價 $599 → 特價 $499（未稅）＋加州免運費！

也可選購豪華升級版SC-823（護膝＋腳底按摩）效果更全面。

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門市體驗：1799 Bayshore Highway #129, Burlingame, CA 94010（請先預約）

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