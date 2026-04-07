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半世紀的歌聲 跨越太平洋的鄉愁 校園民歌50年《飄洋過海來團圓》4月13、14、15 日（周一、二、三） 聖荷西盛大演出 民歌最終唱，萬勿錯過

舊金山訊
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潘越雲
潘越雲

【舊金山訊】 在許多人的生命記憶裡，總有一段旋律並不屬於某一位歌星，也不屬於某一個舞台，而是屬於一個年代。那個年代裡的音樂不追求華麗製作，往往只是一把木吉他、幾個年輕人的創作，以及對生活最直接的表達。然而正因如此，它反而成為最難被時間沖淡的聲音——這就是校園民歌。

2026年，《校園民歌50年‧飄洋過海來團圓》美國巡迴演唱會已於4月初正式展開。是次巡演並非單純的演唱活動，而是一場跨越世代與地域的文化重聚。當半世紀前誕生於校園的旋律，再次在海外各大城市響起時，大家聽見的不僅僅是音樂，而是流逝的青蔥歲月，和那一段段美好的青春記憶。

出生在1950 及1960 年代的台灣人，恐怕沒有人會不熟悉「校園民歌」，那是最能勾起心靈深處共鳴的旋律。當民歌30 、民歌40、民歌50 在台灣演出時，那空前的盛況 ，讓旅居海外的我們，只能隔海空嘆，真希望自己也能參予其中。如今透過美國華人票房公司的努力爭取，「民歌50 」的知名歌手們，已受邀跨海而來，4/13、14、15 聖荷西Center Performing Arts 三場演出盛況可期。這也將是民歌演唱的告別演出，不容錯過。

「民歌50」聖荷西場，參演的民歌手包括潘越雲、金智娟（娃娃）、侯德健、葉佳修、胡德夫、邰肇玫、鄭怡、周治平、凃佩岑、清清楚楚（吳楚楚、張明智）、趙詠華等人，將帶來的一系列知名歌曲，包括「龍的傳人」、「鄉間的小路」、「美麗島」、「外婆的澎湖灣」、「守著陽光守著你」 「月琴」、「飄洋過海來看你」、「天天天藍」、「如果」、「最浪漫的事」等。相信在一首首熟悉的旋律響起時，台上台下的忘情的共鳴大合唱，將心𤫊深處的悸動再一次聯結在一起。

這絕對是一場令人難忘的演唱會，讓大家肩並肩一起走進劇場，在同一首歌裡，找到彼此。

校園民歌50年- 2026 美國巡迴演唱會

聖荷西演出時間地點如下

演出時間：4月13、14、15 （周一、二、三）

晚7時

演出地點：

San Jose Center For The Performing Arts

255 S. Almaden Blvd., San Jose

購票可上網站或掃描二維碼

WWW.Chineseticket.com

購票查詢專線：

510-589-8892

510-796-9988

金智娟
金智娟

聖荷西二維碼
聖荷西二維碼

周治平
周治平

鄭怡
鄭怡

趙詠華
趙詠華

聖荷西

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