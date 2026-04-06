只需一筆資金，即可同時規劃退休年金與長期照護

理財專家黃曉東

近期中東局勢升溫，不少人擔心通膨加劇，連帶影響401(k)資產縮水。同時，許多人也開始憂心未來年老或生病時的照護問題。想購買長期照護保險，又擔心保費 過高難以負擔。為此，我比較了多種產品，整理出一種「一筆資金」即可兼顧退休 收入與長期照護的理財方式，提供給大家參考：

如果您的年齡約在55至70歲之間，並持有401(k)或銀行CD等閒置資金，可考慮將20萬美元投入固定收益年金。開戶即可享有最高20%的獎勵，等於立即增加4萬美元。資金投入後可立即開始領取收入。以65歲為例，投入20萬美元後，每年可保證領取1.5萬美元的終身收入；若領至95歲，累計可達45萬美元。

若期間需要長期照護，年收入可加倍至3萬美元，最長可領8年。若被保險人在95歲前過世，仍可留下30多萬美元給受益人。此類年金無手續費，適合希望增加退休收入、同時避免股市波動風險的人士。若透過Roth IRA開戶，未來提領甚至可享免稅優惠。

然而，目前長期照護費用每年約為8萬至10萬美元，即使年收入提高至3萬美元仍可能不足。那麼，如何運用同一筆資金進一步強化長照 保障？

您可將每年領取的1.5萬美元年金收入，用於支付長期照護保險保費，只需繳納10年即可完成繳費。之後，年金收入仍可終身持續領取。透過此方式，您可獲得每月約6,816美元（每年81,792美元）的長照理賠，最長7年累計超過57萬美元。此類保險通常無需報銷單據，理賠金可直接領取，且多數情況下可於海外使用。

若為65歲夫婦，亦可透過每年1.5萬美元的預算，規劃每人每月約4,400美元的長期照護保障，且部分產品提供終身無上限理賠。即使未來未使用長照服務，仍可能具有人壽保險給付，讓保費不致浪費。

若您已具備長期照護保險，但希望進一步提升退休收入，亦可考慮第二種年金產品。開戶即享25%獎勵，報酬與市場表現連動：市場下跌時保本，上漲時則有機會放大至約2.5倍收益。以60歲投入10萬美元為例，65歲起每年可領約1.2萬美元，若領至90歲，總收入可超過百萬美元。此類產品最低5萬美元即可開戶，無手續費，適合50至65歲族群。若透過IRA帳戶配置，在開始提領前亦可享遞延課稅。

第三種年金則類似長期定存（CD），期間約3至7年，保本且提供固定利率。例如5年期產品，年利率可達約6.05%，並採利滾利計算。若投入10萬美元，5年後本利合計可達約13.4萬美元。期間亦可選擇每年提領利息，不受市場波動影響，收益穩定。此類年金同樣最低5萬美元起，且無手續費。

以上各類年金與長期照護方案，究竟哪一種最適合您？歡迎參加我們的免費教育講座，深入了解相關規劃。

📺 我將於4月18日、19日在26頻道《與樂漫談》節目中介紹上述內容，歡迎收看。

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