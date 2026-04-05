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貴騰賭場大酒店公佈四月精彩優惠活動、娛樂節目及5月4日盛大擴建開幕

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100萬夢幻駕駛八輛越野車大抽獎
100萬夢幻駕駛八輛越野車大抽獎

今個春季，標誌著貴騰賭場大酒店邁向全新時代。貴騰將於5月4日揭幕全新擴建項目，帶來嶄新的餐飲、娛樂及博彩體驗。

本次擴建的核心亮點為全新佔地144,000平方英尺的無煙博彩區，為賓客提供更寬敞舒適的環境，同時進一步提升貴騰的博彩體驗。

5月4日開幕亦將推出多個全新餐飲好去處，包括由榮獲殊榮的主廚Roy Ellamar 主理的天台餐廳AYA，主打融合亞洲風味的加州沿海料理，並可飽覽索諾瑪山丘的壯麗景色。其他全新餐飲選擇包括Playbook Sports Bar，提供精緻舒適美食及體育賽事觀賞體驗，以及SoCo Dough Co. 甜品店，專營手工甜甜圈、創意雪糕及特色飲品。

四月份期間，賓客可參加100萬夢幻駕駛八輛越野車大抽獎，活動逢星期六舉行至4月25日。晚上7點至11點，每小時抽獎，並於晚上11點贏取Land Rover Discovery® 或Range Rover® Velar。此外，每週六共40位$1,000免費老虎機遊戲獎賞贏家。額外獎賞：三月與四月每週六下午3點至7點可獲得10倍抽獎券。

逢星期一，賓客可參加高達$200,000春日運轉老虎機大賽，活動時間為下午2點至7點，頭獎高達$15,000現金，每次大賽保證50位贏家。所有貴騰獎賞會員均可享首次參賽免費。Fortune獎賞卡會員可贏取雙倍獎金；Royalty及 Chairman獎賞卡會員可贏取三倍獎金！

娛樂節目

Ưng Hoàng Phúc – 4月10日（星期五）晚上8點

不容錯過的越南流行天王！Ưng Hoàng Phúc 是一位實力派越南歌手、演員及舞者，其音樂事業影響了一整個世代。他最初以傳奇男團1088成員身份走紅，其後單飛發展，迅速成為2000年代的文化代表人物。他亦被譽為推動越南音樂產業邁向數碼時代的重要人物，同時擁有跨世代的忠實粉絲群。

Three is a Crowd – 4月18日（星期六）晚上7點

經典 OPM（Original Pilipino Music）金曲製作人 Kuh Ledesma、Nonoy Zuñiga 及 Ai Ai Delas Alas 同台演出，帶來經典金曲與震撼舞台表現。亞洲流行天后Kuh Ledesma以優雅氣質及卓越唱功著稱；抒情歌王Nonoy Zuñiga以其標誌性的愛情歌曲打動人心；而菲律賓喜劇天后Ai Ai Delas Alas則以其得獎魅力及感染力十足的舞台表現點燃全場氣氛。

Hey Brother – 5月9日（星期六）晚上8點

備受矚目的 TVB藝人曹永廉（Raymond Cho）、黃智賢（Ben Wong）、唐文龍（Michael Tong）、麥長青（Evergreen Mak）及李思捷（Johnson Lee）組成的話題音樂組合 Hey Brother，自TVB《思家大戰》中的精彩合作後迅速走紅。他們之間的默契及魅力即時俘虜觀眾，組成後更成為人氣爆紅的音樂組合，實力足以媲美當今最受歡迎的流行團體。

立即行動！請即前往GratonResortCasino.com預訂門票。

為配合擴建發展，貴騰目前正招聘超過160名餐飲及餐飲服務專業人才，涵蓋各個職級。有興趣的應徵者歡迎瀏覽GratonCareers.com了解詳情並提交申請。

$200,000春日運轉老虎機大賽
$200,000春日運轉老虎機大賽

金曲製作人 Kuh Ledesma、Nonoy Zuñiga 及 Ai Ai D...
金曲製作人 Kuh Ledesma、Nonoy Zuñiga 及 Ai Ai Delas Alas 同台演出

流行樂團Hey Brother
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越南流行天王Ưng Hoàng Phúc
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