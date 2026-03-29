這個星期是基督教的「受難週」（Holy Week）。受難週是基督教信仰中非常重要的一段時間，從「棕櫚主日」（Palm Sunday，3/29）開始，一直到「復活主日」（Easter Sunday，4/5），也就是復活節。

在這一週裡，基督徒會特別紀念耶穌基督在世最後幾天的經歷，包括最後的晚餐、在客西馬尼園的禱告、被逮捕、受審、遭鞭打，最後被釘十字架、受死、埋葬，直到三天後復活的整個過程。對基督徒來說，紀念耶穌的受難並不是一種單純的悲傷儀式，而是一種充滿盼望與感恩的行動。

因為基督徒相信，耶穌的受難並非偶然的悲劇，而是祂甘心為人類的罪付上代價。祂的犧牲彰顯了神對人深切的愛，也開啟了赦免與新生命的道路。

或許你不是基督徒，也可能會對「為什麼一個人願意為他人而死」感到好奇。復活節的信息正邀請我們思考這個問題：耶穌的愛與犧牲有多深？盼望與永生從何而來？

《約翰福音》3:16–17 說：「神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不致滅亡，反得永生。因為神差他的兒子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。」

復活節提醒我們：黑暗之後可以有光明，死亡之後可以有永恆的生命，也就是靈魂得救；在絕望之中，仍然有盼望。

如果你對永恆生命感到好奇，並願意進一步探索基督的福音，誠摯邀請你在網上搜尋住家附近的基督教會，親自體會耶穌基督的大愛與大能。

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