我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

TSA終於發薪水了…這些機場安檢排隊有明顯改善

東方遺珍4月8至10日 灣區舉辦中國古董收購會

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
東方遺珍的專家在收購會上為藏家鑒定書畫古玩。
東方遺珍的專家在收購會上為藏家鑒定書畫古玩。

專家現場免費鑑定評估　高價收購瓷器、玉器與書畫珍品

東方遺珍公司成立於2009年，總部位於加利福尼亞州，是一家專注於中國古董與藝術品鑑定及投資的專業機構。多年來，公司持續在北美各地舉辦鑑定與收購活動，憑藉專業團隊與誠信服務，在廣大收藏愛好者之間建立了良好的口碑與信譽。

公司長期高價收購各類中國古董及藝術品，包括瓷器、玉器、書畫及各式雜項珍玩等。活動現場將由專業專家團隊提供免費鑑定與市場評估，協助藏家了解藏品的真實價值，並實現合理變現。

近期市場行情活躍，優質藏品需求強勁，部分精品價格持續上揚。東方遺珍公司將於4月8日至10日再次來到舊金山灣區，舉辦為期三天的古董鑑定與收購活動，誠摯邀請廣大藏家攜寶前來交流與洽談。

活動安排如下：

4月8日（星期三）｜Berkeley

地點：DoubleTree by Hilton Hotel Berkeley Marina

會議室：Berkeley Foyer

地址：200 Marina Blvd, Berkeley, CA 94710

4月9日（星期四）｜San Francisco（Millbrae）

地點：The Westin San Francisco Airport

會議室：Poplar

地址：1 Old Bayshore Hwy, Millbrae, CA 94030

4月10日（星期五）｜San Jose（Santa Clara）

地點：Santa Clara Marriott

會議室：Sequoia

地址：2700 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054

本次活動名額有限，建議提前預約。歡迎攜帶藏品親臨現場，與專家面對面交流。

預約官網：www.orientalheritageinc.com/events

諮詢專線：800-575-5583

東方遺珍公司展示廳。
東方遺珍公司展示廳。

上一則

復活節究竟是什麼？

下一則

油價飆不停 AAA提供多項實用省油妙招

延伸閱讀

灣區家庭的美好回憶 大美洲主題樂園周六迎50周年 入園獲紀念徽章

灣區家庭的美好回憶 大美洲主題樂園周六迎50周年 入園獲紀念徽章
新希望華人癌症關懷基金會義工培訓圓滿落幕 近60人齊聚展現愛心行動力

新希望華人癌症關懷基金會義工培訓圓滿落幕 近60人齊聚展現愛心行動力
聯合健康保險、加聯泰平醫療網 3月27日免費健康講座

聯合健康保險、加聯泰平醫療網 3月27日免費健康講座
東方遺珍即將舉辨紐約新澤西費城 中國古董收購會

東方遺珍即將舉辨紐約新澤西費城 中國古董收購會

4/16–18 太子牌威州參展銷會優惠特價・天天驚喜

4/16–18 太子牌威州參展銷會優惠特價・天天驚喜

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

賭城酒店搶客 吃住、規費、秀票全包 2人2夜只須330元

2026-03-27 02:18
位於南灣庫比蒂諾的鮮芋仙分店突傳歇業！引起網友熱議。（翻攝自鮮芋仙臉書）

曾為北美指標門市 庫比蒂諾鮮芋仙突歇業引討論

2026-03-28 19:11
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
本田Accord是2025年在加州被盜最多的車款。(取自本田汽車經銷商網)

每48秒1車被偷 灣區失車率冠全美 本田Accord是竊賊頭號目標

2026-03-24 15:33

超人氣

更多 >
好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」
華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦

華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言

83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言
全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役

全紅嬋回應體重問題落淚：巴黎奧運後一度想過退役