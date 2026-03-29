東方遺珍4月8至10日 灣區舉辦中國古董收購會

東方遺珍的專家在收購會上為藏家鑒定書畫古玩。

專家現場免費鑑定評估 高價收購瓷器、玉器與書畫珍品

東方遺珍公司成立於2009年，總部位於加利福尼亞州，是一家專注於中國古董與藝術品鑑定及投資的專業機構。多年來，公司持續在北美各地舉辦鑑定與收購活動，憑藉專業團隊與誠信服務，在廣大收藏愛好者之間建立了良好的口碑與信譽。

公司長期高價收購各類中國古董及藝術品，包括瓷器、玉器、書畫及各式雜項珍玩等。活動現場將由專業專家團隊提供免費鑑定與市場評估，協助藏家了解藏品的真實價值，並實現合理變現。

近期市場行情活躍，優質藏品需求強勁，部分精品價格持續上揚。東方遺珍公司將於4月8日至10日再次來到舊金山灣區，舉辦為期三天的古董鑑定與收購活動，誠摯邀請廣大藏家攜寶前來交流與洽談。

活動安排如下：

4月8日（星期三）｜Berkeley

地點：DoubleTree by Hilton Hotel Berkeley Marina

會議室：Berkeley Foyer

地址：200 Marina Blvd, Berkeley, CA 94710

4月9日（星期四）｜San Francisco（Millbrae）

地點：The Westin San Francisco Airport

會議室：Poplar

地址：1 Old Bayshore Hwy, Millbrae, CA 94030

4月10日（星期五）｜San Jose（Santa Clara）

地點：Santa Clara Marriott

會議室：Sequoia

地址：2700 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054

本次活動名額有限，建議提前預約。歡迎攜帶藏品親臨現場，與專家面對面交流。

預約官網：www.orientalheritageinc.com/events

諮詢專線：800-575-5583