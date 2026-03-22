尋夢滇藏川・絕美高原風景線 中國青旅雲南、西藏、四川15天深度之旅

世界遺產－西藏布達拉宮

雲南古稱「滇國」，是中國少數民族最多的省份之一。這裡以壯麗多變的高原風光、融合熱帶與亞熱帶特色的邊疆景致，以及繽紛多彩的民族文化，聞名海內外，令人流連忘返。

被譽為「世界屋脊」的西藏，擁有震撼人心的自然景觀與深厚悠遠的文化底蘊。雪域高原的純淨與神秘，使其成為全球旅人嚮往的夢幻之地，長年位居世界旅遊熱點。

「天府之國」四川，其省會成都為擁有兩千多年歷史的文化名城，氣候宜人、風景秀麗，名勝古蹟遍布，展現出深厚的人文魅力。

廣受北美僑胞好評的「中國青旅假期」滇藏川15天精華行程，路線涵蓋：

美國－昆明－大理－麗江－香格里拉－澤當－羊卓雍措－拉薩－成都－美國

團費：$2,899美元

費用包含：

中國境內交通

國際品牌五星級酒店住宿

每日三餐

景點門票

中英雙語導遊

旅行保險

出發日期：

5/09、5/23、6/20、7/18、9/05、9/12、10/10、10/24

2026年中國青旅熱門精選路線

雲貴16天（CY06）｜探索雲貴高原壯麗山水（$2,699）

縱橫南北疆19天（CX03）｜一次看盡中國最震撼風景（$3,499）

絕美北疆15天（CX01）｜走進純淨壯闊的北疆（$2,899）

古絲路13天（CR01）｜探訪西域古蹟與石窟藝術（$2,399）

古絲路＋神秘西藏17天（CR05）｜青藏鐵路＋西藏深度遊（$3,299）

九寨溝・張家界・鳳凰13天（CS03）｜世界遺產與最美古鎮（$2,399）

九寨溝・張家界・長江三峽15天（CS04）｜山水與歷史交織之旅（$2,899）

東北全境14天（CB02）｜探索東北秘境風光（$2,399）

內蒙・寧夏・河北・天津14天（CG03）｜大漠風情＋燕京文化（$2,499）

黃山・長江三峽14天（CL02）（$2,299）

東南名山秀水14天（CE03）｜浙江福建山海之旅（$2,599）

佛教名山14天（CF01）｜四大名山禪修文化之旅（$2,699）

「青旅假期」秉持以合理價格提供優質服務的宗旨，深受旅客信賴與好評，服務品質有口皆碑。

📍 地址：582 Market Street, Suite 902, San Francisco, CA 94104

🌐 網站：www.cytstours.com

📞 電話：(415) 732-7000