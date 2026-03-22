蓮生活佛傳授札基拉姆暴富秘密法 主張兩岸和平統一 不要戰爭殺生

蓮生活佛開示札基拉姆暴富秘密法

美國西雅圖雷藏寺一年一度的春季祈福大法會，於3月21日在華盛頓州 Bellevue市Meydenbauer Center盛大舉行。蓮生活佛親自傳授並灌頂「札基拉姆暴富秘密法」，祈請法會主尊觀世音菩薩與傳法主尊札基拉姆賜福大眾。世界各地善信蜂擁而至，各界僑領熱忱護持，現場嘉賓雲集。台灣總統賴清德致贈「澤潤安民」字幅，副總統蕭美琴致贈「溥愛匡持」，行政院院長卓榮泰、立法委員及各縣市長亦紛紛致贈字幅，祝賀法會圓滿成功。

Bellevue市議員Menka Soni致詞表示，Bellevue是一座以多元、慈悲與社區精神蓬勃發展著稱的城市，感謝蓮生活佛再次蒞臨分享教法與修行，並祝願世界和平繁榮。

Redmond市議員Jared Nieuwenhuis致詞指出，自己是Redmond市議會首位移民 背景議員，這具有深遠意義，象徵眾多移民的奮鬥歷程，也展現國家、州與城市對移民的歡迎，感謝主辦單位舉辦如此盛大的法會。

盧勝彥佈施基金會總裁盧佛青表示，多元帶來力量，公平是道德使命，而包容則是對每個人與生俱來尊嚴的尊重。稍後播放的影片，聚焦移民與難民對社會的寶貴貢獻，也展現基金會如何透過各項努力，協助資源不足的移民與難民族群，推動教育、醫療與發展機會的公平取得。

隨後播放的短片指出，美國之所以能蓬勃發展，仰賴眾多移民的貢獻。他們建設道路與鐵路、發明新科技，並創立各類企業。移民貢獻約占全美經濟成果的18%。根據2023年的分析報告，移民繳納的稅金約達6520億美元，轉化為學校、道路等基礎建設及各項政府服務的資金來源。移民亦持續創造就業機會，新創企業中超過五分之一由移民創立，既有企業中亦約有五分之一由移民擁有。在美國整體農業勞動人口中，近70%為移民。

札基拉姆為西藏著名財神之一。根據相關典故，其生前為乾隆皇帝妃子，容貌美麗，後因後宮鬥爭遭毒害身亡，形貌轉為黑面怒目，因冤屈而作祟宮中，後由五台山一位藏僧收服，並隨其修行。

時至今日，昔日藏僧乘願再來，即為蓮生活佛；札基拉姆亦因慈悲護佑眾生，成為人間守護神。為救度貧苦眾生，札基拉姆現身示法，告知蓮生活佛「暴富亦有其法」，並請其公開此一秘密法門。

蓮生活佛於傳法後表示，盧姓祖先原居河北范陽（古稱幽州），後遷至福建泉州范陽，再由曾祖父盧德捷遷至金門與澎湖，一支留於澎湖，另一支再遷至嘉義，其祖父盧昌即出生於嘉義，至其本人已為第四代。祖先牌位皆書「范陽堂」三字。

蓮生活佛並表示，他不喜歡戰爭，因戰爭即殺生；中國與台灣應透過對話協商，若制度協調成熟，並能保障人民生命與財產安全、互不損害，即可走向和平統一。他強調不應有人犧牲或承受財產損失，以和平方式圓滿解決問題，才符合佛教不殺生的理念。雙方應以和為貴，如兄弟姊妹般理性對話，圓滿化解分歧。