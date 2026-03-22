半島豪苑東灣盛大開幕 Castro Valley第五分店登場 28,000平方尺超大空間 可同時容納800位賓客

半島豪苑始終堅持「新鮮、手工、匠心」的經營理念。不斷推陳出新，應節令推出不同經典佳餚。

餐廳內特設9間豪華VIP包廂，其中部分包廂更配備可容納30人的超大圓桌，讓賓客體驗「一桌同聚」的溫馨氛圍。

近月灣區 餐飲界迎來一大亮點——全新開業的**半島豪苑（HL Peninsula Restaurant）**正式進駐東灣Castro Valley。該店為三藩市半島餐飲集團拓展的第五家分店，不僅成為集團發展的重要里程碑，更以「全美最大中式酒樓」為定位，主打正宗粵菜、頂級海鮮及精緻港式點心，為灣區乃至全美食客帶來嶄新的餐飲體驗。

規模宏大宴會空間 打造高端社交場地

據了解，位於Castro Valley的半島豪苑總面積超過28,000平方尺，可同時容納800多位賓客。其寬敞華麗的宴會大廳設計，在當前中式酒樓中實屬罕見，為大型宴會提供極具規模與氣派的場地選擇。此外，餐廳設有多個可靈活調整空間的多功能宴會廳，適合舉辦婚宴、壽宴、百日宴及公司年會等各類活動，滿足不同規模與形式的需求。

豪華VIP包廂 兼顧私密與尊榮體驗

餐廳內特設9間豪華VIP包廂，以滿足不同規模及私密性需求。其中部分包廂更配備可容納30人的超大圓桌，讓家庭聚會或團體聚餐真正實現「一桌同聚」的溫馨氛圍。憑藉完善設施與高端定位，半島豪苑迅速成為灣區華人社區及主流社交活動的熱門場地。

多元餐飲選擇 兼顧日常與宴會需求

除了宴會服務外，餐廳亦兼顧日常用餐需求，特設快餐區，提供粥、粉、麵、飯、點心及燒臘等多樣選擇，豐儉由人，深受不同客群歡迎。開業短短數月，已在當地累積良好口碑。

堅持手工現做 呈現地道粵菜精髓

在菜品質量方面，半島豪苑始終堅持「新鮮、手工、匠心」的經營理念。所有食材每日新鮮採購，菜品均由廚師團隊現場烹製，絕不使用預製食品。點心更由店內師傅手工製作，從蝦餃、燒賣到流沙包，每一道皆體現粵菜對色、香、味、形的極致追求，深受資深食客青睞。

打造社區地標 融合餐飲與文化交流

集團表示，其經營理念不僅在於傳承經典粵菜文化，更致力打造兼具飲食與文化交流功能的社區地標。無論是家庭聚餐、節慶宴會，或跨文化交流活動，半島豪苑皆期望成為讓賓客產生歸屬感的場所。

交通便利地理優勢 東灣聚餐新首選

半島豪苑東灣店位於Castro Valley核心地段，交通便利：距離San Leandro約10分鐘車程、Oakland約15至20分鐘、San Ramon約15至20分鐘、Fremont約20至25分鐘。不論是週末早茶、日常用餐，或舉辦大型宴會，皆為理想之選。

餐廳資訊

地址：3868 Castro Valley Blvd, Castro Valley, CA 94546

訂座電話：(510) 999-3838

欲了解更多半島豪苑灣區各分店資訊，請瀏覽官方網站：HLPeninsula.com

或關注Instagram：@hlpeninsula