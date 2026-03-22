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清明時節百齡園Skylawn邀顧客一同舉辦思念摯親活動 4月15日或之前購買優質福地可獲得額外5%折扣特惠

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為了提升旗下墓園的環境及服務品質，集團不斷改善墓園的環境，把舊的環境翻新，增加設備，修整路面，換新草地等等工作，這些改革令墓園換然一新。
為了提升旗下墓園的環境及服務品質，集團不斷改善墓園的環境，把舊的環境翻新，增加設備，修整路面，換新草地等等工作，這些改革令墓園換然一新。

清明時節，是華人傳統念親恩、孝子賢孫表達思親的傳統節日，也是最重要的祭祀節日及祭祖和掃墓的季節。此時春光明媚，草木吐綠，正是人們春遊（古代叫踏青）的好時候，在掃墓紀念先人的同時，與家人互動，開展體育現行的習俗。

因應這清明掃墓的時節，百齡園Skylawn Funeral Home, Memorial Park & Crematory將於周星期六及星期日（4月4日及5日）特別舉行「清明思親春祭2026」活動。一如以往，活動期間主辦單位每天提供來賓免費午餐，還有舞獅表演、誦經祈福及幸運轉盤贏驚喜等活動。到塲嘉賓均可獲贈精美禮品。

在清明節期間，百齡園與顧客一同舉辦思念摯親，同時推出多項限時優惠預購活動。包括專門為清明節設的預購特選家族墓園可享高達35%折扣優惠。如預購福地、生前殯儀服務或商品的折扣優惠髙達25%。另外還有2.9%低息分期付款，36個月利息回扣及60天延期付款的優惠。

有關各項優惠詳情，請電：1-888-691-9026。地址: 888 LifeMark Road, Half Moon Bay, CA 94019 或之劉覽：www.Skylawn.com/ChingMing 獲詳情。

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