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遊輪專家「極品假期」推出2026維京歐洲河流遊輪全包價 清倉大促銷

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布達佩斯
布達佩斯

遊輪旅遊已逐漸成為現代人最受歡迎的旅遊趨勢之一。相較於海洋遊輪上許多岸上觀光行程及網路服務需額外付費，河輪所提供的全包式旅遊體驗，更深受現代旅客青睞。

無需每日打包行李、無須舟車勞頓，便可一次暢遊多國，享受悠閒慢活的旅行節奏——河輪旅遊已成為旅客心中的首選。「極品假期」特別推出限時清倉大促銷：全包式 Viking 河輪超值優惠，包含免費歐洲來回機票、每房贈送 $200 船上消費金、每房再享 $250 折扣，以及每人僅需 $25 訂金的多重好康！（優惠附帶條件）

「Viking 維京河輪全包式服務」自航班抵達起即享貼心接待，由專人接機，行程全程無憂。內容包含每日岸上觀光行程、船上五星級美食與美酒饗宴、免費 Wi-Fi、午晚餐無限供應啤酒及紅白酒，以及每日三餐、下午茶與宵夜，另設有 24 小時飲料吧與點心。行程結束後亦由專人送機，讓您從頭到尾輕鬆享受一段尊榮旅程！這是一種兼具深度與舒適、物超所值的歐洲旅遊方式，讓您輕鬆暢遊多國，體驗 VIP 級享受。

精選 2026 年四大河輪行程（基本房型）：

「多瑙河華爾滋 8 天」：11 月 18 日出發，造訪匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國；由布達佩斯至帕紹，每人 $2,399 起。

「巴黎瑞士 12 天」：11 月 16 日出發，造訪法國、德國、盧森堡、瑞士；由巴黎至蘇黎世，每人 $3,299 起。

「城市之光 12 天」：11 月 18 日出發，造訪捷克、德國、盧森堡、法國；由布拉格至巴黎，每人 $3,299 起。

「大歐洲 15 天」：6 月 24 日出發，造訪匈牙利、奧地利、德國、荷蘭；由布達佩斯至阿姆斯特丹，每人 $4,999 起。

本次促銷提供免費機票出發城市包括：舊金山、洛杉磯、紐約、休士頓、芝加哥等，其他城市及日期歡迎來電洽詢。優惠期間至 2026 年 3 月 31 日止，名額有限，敬請把握！

如果您對遊輪旅遊充滿嚮往，現在正是最佳時機！立即聯絡遊輪專家「極品假期」，全美免付費專線 1-888-680-5688，為您量身打造夢想中的河輪之旅。

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