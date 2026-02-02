我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約槍擊、謀殺案1月創歷史新低 市警總局歸功於1項計畫

紐約生存手冊／酷寒駕車外出 應做簡易檢護

貴騰賭場大酒店 黃金標準二月 無與倫比的娛樂盛季與幸運饗宴

工商訊
$160,000「Reel Love 真心的愛」老虎機大賽
$160,000「Reel Love 真心的愛」老虎機大賽

著名歌手蔡楓華（Kenneth Choi）
著名歌手蔡楓華（Kenneth Choi）

今年二月，灣區頂級娛樂版圖將華麗轉身，成為匯聚國際巨星與高額獎賞的精彩舞台。

隨著「Live From Graton」演唱會系列強勢回歸，貴騰賭場大酒店正式揭開世界級娛樂季的序幕。從國際巨星到排行榜傳奇人物，本季陣容將帶來專屬且高能量的現場演出體驗，完美詮釋灣區夜生活的非凡魅力。門票現已開售、需求熱烈，請立即購票，把握這些難得的精彩演出。

著名歌手蔡楓華（Kenneth Choi）將於 2 月 7 日（星期六）晚上 8 時 登上貴騰賭場大酒店舞台。自 1980 年代初期走紅以來，蔡楓華成為粵語流行音樂黃金年代的重要代表人物之一。其溫潤嗓音與浪漫情歌深入人心，經典作品《倩影》更榮獲香港電台十大中文金曲獎。

2 月 28 日（星期六），傳奇香港天團 Big Four 將蒞臨貴騰賭場大酒店，帶來一場結合音樂、歡笑與滿滿回憶的難忘夜晚。由張衛健、許志安、蘇永康與梁漢文攜手演出，融合深情粵語金曲與招牌幽默風格，勢必掀起全場高潮。

喜劇迷同樣不容錯過。Variety 評選「10 位必看喜劇新星」之一的 Jiaoying Summers，將於 3 月 20 日（星期五） 現身貴騰賭場大酒店現場演出。這位亞洲名人堂入選者與社群媒體紅人，擅長將童年創傷轉化為爆笑素材，以犀利卻真誠的幽默視角，分享母職生活與移民身分議題，帶來極具感染力的現場演出。

除了舞台表演之外，賭場娛樂熱度亦持續升溫。這個二月，貴騰賭場大酒店作為北加州最刺激的娛樂博彩勝地，推出前所未有的豪華抽獎活動，重新定義超高額獎金的新黃金標準。

盛大迎接農曆新年，賓客可參加 $600,000 火馬年幸運紅包大抽獎。每逢二月份週六，晚上 7 時至 11 時 進行每小時抽獎，有機會贏取高達 $28,888 保證現金獎賞。此外，每週另有 50 位幸運得主 可獲得 $500 免費老虎機遊戲，週一更可享有 10 倍抽獎機會。

在總統日長週末，貴騰賭場大酒店加碼推出獨家 $50,000 大抽獎活動。2 月 16 日（星期一）下午 3 時至晚上 9 時 進行每小時抽獎，共送出 70 份 $500 免費老虎機遊戲。活動壓軸將誕生一位幸運贏家，保證贏得 $15,000 現金大獎，為假期畫下完美句點。

此外，二月期間還可參加 $160,000「Reel Love 真心的愛」老虎機大賽，體驗愛上勝利的悸動時刻。每週二下午 2 時至 7 時 舉行，每場大賽保證 50 位得獎者，最高獎金可達 $15,000 現金。所有 Rewards 會員每場次皆可獲得一次免費參賽資格，盡情感受轉軸飛轉與心跳加速的贏家快感。

無論您是為了國際巨星的舞台魅力，或追逐改變人生的巨額獎賞而蒞臨貴騰賭場大酒店，

本季最佳目的只有一個——體驗頂級奢華與勝利交會的巔峰快感。

完整演唱會時間表與促銷活動詳情，請造訪 www.GratonResortCasino.com 查詢。

傳奇香港天團 Big Four
傳奇香港天團 Big Four
$50,000 大抽獎活動
$50,000 大抽獎活動
Jiaoying Summers
Jiaoying Summers
$600,000 火馬年幸運紅包大抽獎
$600,000 火馬年幸運紅包大抽獎

灣區 香港 加州

上一則

NFL職業盃進金山會展中心 首在室內進行

下一則

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

延伸閱讀

金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁

金價有撐台灣竟越危險？ 外媒揭中國密謀囤金避制裁
新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金

新聞焦點／合作發展黃金市場 香港講心 大陸講金
中多家國有銀行風險控管 瞄準貴金屬 成市場關注議題

中多家國有銀行風險控管 瞄準貴金屬 成市場關注議題
八旬社區活躍人士陳燦培 分享保持年輕的秘訣

八旬社區活躍人士陳燦培 分享保持年輕的秘訣
世報蒙市年節展╱金泉酒店大抽獎 7天內公布

世報蒙市年節展╱金泉酒店大抽獎 7天內公布

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
華裔女孩Emma Ming Fuller出生後就被遺棄，在加州養父母的愛中成長。(示意圖；取自Unsplash.com)

從棄嬰到學霸 24歲華女經歷看哭網友 曾情緒失控、患暴食症

2026-01-27 01:19

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 金價或衝6300美元