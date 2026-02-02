貴騰賭場大酒店 黃金標準二月 無與倫比的娛樂盛季與幸運饗宴

$160,000「Reel Love 真心的愛」老虎機大賽

著名歌手蔡楓華（Kenneth Choi）

今年二月，灣區 頂級娛樂版圖將華麗轉身，成為匯聚國際巨星與高額獎賞的精彩舞台。

隨著「Live From Graton」演唱會系列強勢回歸，貴騰賭場大酒店正式揭開世界級娛樂季的序幕。從國際巨星到排行榜傳奇人物，本季陣容將帶來專屬且高能量的現場演出體驗，完美詮釋灣區夜生活的非凡魅力。門票現已開售、需求熱烈，請立即購票，把握這些難得的精彩演出。

著名歌手蔡楓華（Kenneth Choi）將於 2 月 7 日（星期六）晚上 8 時 登上貴騰賭場大酒店舞台。自 1980 年代初期走紅以來，蔡楓華成為粵語流行音樂黃金年代的重要代表人物之一。其溫潤嗓音與浪漫情歌深入人心，經典作品《倩影》更榮獲香港 電台十大中文金曲獎。

2 月 28 日（星期六），傳奇香港天團 Big Four 將蒞臨貴騰賭場大酒店，帶來一場結合音樂、歡笑與滿滿回憶的難忘夜晚。由張衛健、許志安、蘇永康與梁漢文攜手演出，融合深情粵語金曲與招牌幽默風格，勢必掀起全場高潮。

喜劇迷同樣不容錯過。Variety 評選「10 位必看喜劇新星」之一的 Jiaoying Summers，將於 3 月 20 日（星期五） 現身貴騰賭場大酒店現場演出。這位亞洲名人堂入選者與社群媒體紅人，擅長將童年創傷轉化為爆笑素材，以犀利卻真誠的幽默視角，分享母職生活與移民身分議題，帶來極具感染力的現場演出。

除了舞台表演之外，賭場娛樂熱度亦持續升溫。這個二月，貴騰賭場大酒店作為北加州 最刺激的娛樂博彩勝地，推出前所未有的豪華抽獎活動，重新定義超高額獎金的新黃金標準。

盛大迎接農曆新年，賓客可參加 $600,000 火馬年幸運紅包大抽獎。每逢二月份週六，晚上 7 時至 11 時 進行每小時抽獎，有機會贏取高達 $28,888 保證現金獎賞。此外，每週另有 50 位幸運得主 可獲得 $500 免費老虎機遊戲，週一更可享有 10 倍抽獎機會。

在總統日長週末，貴騰賭場大酒店加碼推出獨家 $50,000 大抽獎活動。2 月 16 日（星期一）下午 3 時至晚上 9 時 進行每小時抽獎，共送出 70 份 $500 免費老虎機遊戲。活動壓軸將誕生一位幸運贏家，保證贏得 $15,000 現金大獎，為假期畫下完美句點。

此外，二月期間還可參加 $160,000「Reel Love 真心的愛」老虎機大賽，體驗愛上勝利的悸動時刻。每週二下午 2 時至 7 時 舉行，每場大賽保證 50 位得獎者，最高獎金可達 $15,000 現金。所有 Rewards 會員每場次皆可獲得一次免費參賽資格，盡情感受轉軸飛轉與心跳加速的贏家快感。

無論您是為了國際巨星的舞台魅力，或追逐改變人生的巨額獎賞而蒞臨貴騰賭場大酒店，

本季最佳目的只有一個——體驗頂級奢華與勝利交會的巔峰快感。