我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

別再說美國旅遊貴了！文景美國團瘋狂下殺 8 折起！

工商訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
文景假期
文景假期

文景假期帶你玩遍美西、美東與國家公園，品質不打折、預算更輕鬆！節日期間機票動輒飆漲？別擔心！文景假期用「美國本地團」替你省回來！不必飛越半個地球，在美國就能創造一生難忘的旅遊回憶。專業行程、貼心導遊，絕對讓你玩得值回票價！立即致電 文景假期 415-876-7888，8 折優惠開跑中！

人氣爆棚推薦｜2026 歐洲早鳥雙線：最美季節遇見最美的歐洲

歐洲，這片蘊藏千年文明的土地，以獨特魅力吸引全球旅人。作為北美最大出境旅遊服務商，文景假期深耕 25 年，憑藉專業與口碑，連續多年榮獲「最信得過、最受旅客歡迎旅行社」。

2026 年特別推出兩條經典歐洲線路早鳥優惠，帶您在最佳季節邂逅最迷人的歐洲。

西歐九國 14 日文化之旅｜歐洲精華一次收藏

由資深旅遊設計師精心規劃，融合歷史、藝術、建築與美食的黃金組合。亮點包含：

探索世界級藝術殿堂：走進羅浮宮欣賞《蒙娜麗莎的微笑》

沉浸皇室風華：凡爾賽宮見證波旁王朝的輝煌

漫步中世紀經典：布魯塞爾大廣場的歷史氛圍

水都浪漫體驗：威尼斯乘坐貢多拉穿梭運河

四大經典特色餐：巴黎百年老店蜗牛牛排、科隆地道德式豬肘、托斯卡納莊園 T 骨牛排、羅馬家庭式燉牛尾

全程中文專業導遊深度解說，看風景更懂風景背後的故事。

出發：2026/4/2 起，$3199 包機票。9、10 月另有多個出發日。

北歐五國＋愛沙尼亞 11 日純淨之旅｜雙遊輪＋雙峽灣

一趟自然與人文完美交織的北歐之旅。行程亮點：

雙遊輪體驗：DFDS 遊輪穿越卡特加特海峽，欣賞海上日落，維京遊輪徜徉波羅的海。

雙世界級峽灣：聯合國教科文組織世界遺產：松恩峽灣；水果之鄉：哈當厄爾峽灣。

塔林古城深度漫遊：從北歐走向波羅的海的文化跨越。

15 頓北歐特色正餐：從海鮮料理到瑞典傳統肉丸，道道精彩。

出發：2026/5/8 起，$3699 包機票。

其他同步熱賣線路

埃及＋迪拜 15 日文明奇蹟之旅：探索古埃及神祕文化，出發：1/8、1/21｜$3399 包機票。

希臘 9 日浪漫之旅：沉醉愛琴海的湛藍，出發：3 月、5 月。

北美本地團超火熱

美東、美西、黃石公園加拿大班夫公園、北極光系列— 親友來美必備行程，文景假期都幫你準備好了！

熱門旅遊線路 BUS：

希臘、土耳其、肯尼亞、摩洛哥

歐洲：東歐｜西歐｜南歐｜北歐

美國本地團（黃石公園）、加拿大東西部、紐約、夏威夷、阿拉斯加（極光）

熱門郵輪 Cruise 代理

同步代辦世界多國簽證

25 年匠心｜北美領先的出境旅遊品牌

文景假期秉持「以客為尊」、堅持「品質與價值並重」，以「線上便利預訂＋線下安心服務」的模式，於美國、加拿大、澳洲及中國設有十餘家實體門市。官網匯集數千條精選行程，每週固定發出中、英、西三語旅遊團，每年服務數萬旅客走向世界。

24 小時客服熱線

舊金山總店：548 Clement St｜415-876-7888

中國城分店：1231 Stockton St｜415-921-6888

東灣分店：San Leandro｜925-521-6999

南灣分店：Milpitas 大華超市內｜408-855-1118

機票 加拿大 黃石公園

上一則

加州人每年丟棄四千萬噸物料 科學家呼籲大家做回收

下一則

推動社區文化活動 三位本地藝術家出任聖荷西市創意大使

延伸閱讀

白宮：美不參加南非G20正式會談 派員交接主辦權

白宮：美不參加南非G20正式會談 派員交接主辦權
高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起

高市早苗發言挺台 美前官員：美應該和日本站在一起
AIT主席懸缺至今 專家呼籲應立即任命新主席

AIT主席懸缺至今 專家呼籲應立即任命新主席
加拿大前奧運選手毒梟 被加控謀殺證人 當局懸賞1500萬元抓捕

加拿大前奧運選手毒梟 被加控謀殺證人 當局懸賞1500萬元抓捕
姍姍來遲的美國9月就業趨穩 12月Fed是否降息仍不確定

姍姍來遲的美國9月就業趨穩 12月Fed是否降息仍不確定

熱門新聞

圖為柏克萊加大。（記者陳曉峰 / 攝影）

柏克萊加大打造「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-15 19:53
柏克萊加大生物工程學教授李承旭領導的團隊，通過基因工程改造無害病毒，提取稀土元素。該技術還可能解決關鍵元素供應鏈中的重大瓶頸問題。（取自柏克萊加大網站）

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

2025-11-16 01:20
報告主筆羅賓遜博士（Dr. William Robinson）(med.stanford.edu）

免疫醫學重大突破 史丹福大學破解狼瘡起因

2025-11-13 18:46
華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（圖源walmart）

可口可樂推出五年首見節慶限定口味 要買要快

2025-11-14 19:24
潮玩熱席捲全球，盲盒、公仔與卡通角色掀起收藏風潮。（記者李怡╱攝影）

盲盒熱潮席捲年輕世代 金山Pop Mart開張 粉絲排隊搶購

2025-11-17 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據