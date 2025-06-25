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蓮生活佛壽辰園遊會布施 發表新書西雅圖的冰點

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蓮生活佛
蓮生活佛

西雅圖雷藏寺慶祝蓮生活佛81歲大壽，於6月13日舉辦愛心公益園遊會、賀壽晚會，並啟動蓮花童子季活動。同日，蓮生活佛發表第305本著作西雅圖的冰點。園遊會一連2天，各攤位的活動多采多姿，有繪畫、佛法問答、踢毽子、玩沙包、轉輪盤、射箭等等，所有的收入全數捐做慈善布施。大眾在遊戲的時候也是在做布施，為善最樂，個個玩得興高采烈。

蓮花童子季的活動長達3個月，展出蓮生活佛所繪31幅富含佛法意境的蓮花畫作，並在西雅圖雷藏寺的寺壁上，圖文並茂的布置蓮生活佛從小至今的時光縮影，其中述及拜師、學法、發菩提心、建立道場，及在世界各國弘揚佛法的歷程。

西雅圖的冬季很冷，偶爾飄起雪花，此時天氣是西雅圖的冰點，新書便以此為名，然而，蓮生活佛說，看了許多有情眾生的來信，字裡行間充滿感情，都把西雅圖的冰點化成沸點了，心裡也因此有了太陽。本書有多篇文章是回覆來信的疑問與學佛心得，應機施教，引導他們深入佛法堂奧。例如，弟子問：「如何得內心的光明？」蓮生活佛以師父十六世大寶法王告訴他的話來回答：「你的內心中，永遠的坐著你的本尊。」弟子問：「什麼是無所求？」蓮生活佛答：「不用去求什麼，任何時事，隨緣、隨順、隨份，法爾本然。」弟子問：「如何回到彼岸？」蓮生活佛答：「沒有此岸彼岸，此岸即彼岸，彼岸即此岸，當下即是。」

對於精神與物質的平衡，蓮生活佛說：「色即是空，空即是色。色不異空，空不異色，一切如如。」雖然世事紛擾，但蓮生活佛告訴讀者們：「我常常看著天，想想虛空，任它打雷、閃電、暴雨、暴風，虛空仍然是虛空，永遠不變。」

照片說明：蓮生活佛於賀壽晚會中演練棍法

西雅圖

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