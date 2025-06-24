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亞矽力挺！台灣新創團隊矽谷舉辦「Taiwan Night」 用美食與創意圈粉投資人

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Taiwan Night活動
Taiwan Night活動

亞洲．矽谷計畫執行中心（ASVDA）每年甄選優秀台灣新創，赴美參與 Draper University「創業英雄營」的密集培訓，協助新創鏈結矽谷創新創業生態系，拓展國際市場資源。今年夏天，共有八位優秀的台灣創業者經過兩階段的評選赴美受訓，其中五位創辦人於 6 月 23 日在 Draper University 舉辦「Taiwan Night at DraperU — Startup × Investor Mixer」，邀集矽谷在地投資人與國際創業者共襄盛舉，透過台灣美食與創新展現，展開一場兼具溫度與深度的跨國交流。

此次活動由 DAHUA AI 創辦人林渝軒（Caroline Lin）、Twosevenths 創辦人朱建勳（James Chu）、Nattynites 創辦人黃懷萱（Daniel Huang）、Thinking Lens 創辦人廖唯雅（Vera Liao）、Optivide 創辦人陳建至（Danny Chen）共同策劃，活動在短短一週內即登上 Luma 的舊金山地區精選推薦頁面，成功吸引超過 15 位創投與天使投資人、以及 30 多位來自世界各地的創業者出席。

現場供應雞肉飯、滷肉飯、鹹酥雞、炒青菜與珍珠奶茶等台灣經典美食，其中不少佳餚更是由台灣新創業者親自下廚準備。活動期間，創業者與來賓一邊享用佳餚，一邊分享創業故事，氣氛溫馨熱絡。有台灣參與者感動表示：「真的有回家的感覺！」更有人笑說：「吃到滷肉飯時差點落淚，真的太久沒吃到了。」

活動尾聲，還有一組來自 UC Berkeley 加速器的台灣創業團隊在準備離開時，特地又衝回現場，拿了兩杯珍奶才甘願離開，讓在場不少人會心一笑，也展現出台灣味的獨特魅力。

多位來自其他國家的創業者也盛讚這是整個培訓期間最精彩的一場活動，不僅認識了許多優秀團隊和投資人，還能親身體驗台灣文化與美食。他們說：「能邊吃邊聊創業計畫及分享經驗，讓整場活動多了溫度與人情味。」

亞洲．矽谷計畫執行中心將支持這批創業者在矽谷發展至七月中，除了在Draper University 5周的「創業英雄營」外，更於後續 Go!Period期間安排拜訪 UC Berkeley 、Startup Island TAIWAN 矽谷辦公室、駐舊金山台北經濟文化辦事處、科技組、矽谷投資人、北美科技社群等單位，強化資源媒合與在地鏈結，也期盼讓更多來自台灣的新創團隊，走進國際、發光發熱。歡迎有興趣與新創業者進一步交流合作的朋友主動聯繫，共同開啟跨國創新的新篇章。

矽谷 舊金山 AI

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