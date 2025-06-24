「回憶青春阿哥哥」北加州中國大專校友會聯合會「仲夏之夜舞會」熱鬧登場
北加州中國大專校友會聯合會於2024年6月21日晚間，在Foster City的Crowne Plaza酒店隆重舉行「仲夏之夜舞會」，本次舞會以「回憶青春阿哥哥」為主題，吸引了近五百位來自灣區各界的僑胞及校友踴躍參與，現場氣氛熱烈，活動圓滿成功。
活動由聯合會會長奚藻勳與總召馬蒨君精心策劃，並由近五十位熱心義工通力協助，無論是場地布置、節目安排或接待動線，皆展現出高度的組織能力與團隊默契。舞會當晚，宴會廳以華麗燈光與懷舊風格佈置，營造出溫馨又充滿青春氣息的氛圍，喚起與會者心中滿滿的青春回憶。
活動在會長奚藻勳一身勁裝的熱情開場中揭開序幕，他親自領舞「阿哥哥舞曲」，活力四射的舞姿立刻炒熱現場氣氛，獲得滿堂喝采。緊接著一連串精彩節目接續登場，包括慈濟古箏團帶來的古典樂演奏、舞團「風中之羽」的創意表演、熱舞120的勁歌熱舞、優雅的國標舞蹈、青春洋溢的最美舞團，以及花𣿭168的時尚走秀，節目內容涵蓋傳統與現代，展現多元文化交融之美。
壓軸演出由天狼星與舞團、以及愛久久樂團聯手帶來精彩音樂饗宴，伴隨專業歌手們深情演唱經典歌曲，讓賓客在音樂與舞蹈中沉醉不已。整場活動不僅展現灣區僑界的藝術風采，也為所有來賓帶來一場視覺與聽覺兼具的盛夏饗宴。
舞會期間，來賓們一邊享用精緻餐點與美酒，一邊隨著音樂節奏起舞，彼此交流寒暄，共度難忘夜晚。許多與會校友表示，此次舞會不僅是一次聯誼的好機會，更讓大家在繁忙生活中暫時放慢腳步，重溫大學時期的青春歲月與友情情誼。
會長奚藻勳致詞時表示，北加州中國大專校友會聯合會致力於促進各校友會之間的交流與合作，透過舉辦活動加強僑社凝聚力，未來也將持續推動更多有意義的文化及社交活動，歡迎更多年輕世代校友加入，共同參與建設更強大的僑社網絡。
本次「仲夏之夜舞會」在熱情與歡笑中完美落幕，不僅增進了北加州僑界各界人士的情誼，更展現華人社區豐富的文化內涵與活力，為今年夏天畫下繽紛的一筆。
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