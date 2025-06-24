「回憶青春阿哥哥」北加州中國大專校友會聯合會「仲夏之夜舞會」熱鬧登場

仲夏之夜

北加州 中國大專校友會聯合會於2024年6月21日晚間，在Foster City的Crowne Plaza酒店隆重舉行「仲夏之夜舞會」，本次舞會以「回憶青春阿哥哥」為主題，吸引了近五百位來自灣區 各界的僑胞及校友踴躍參與，現場氣氛熱烈，活動圓滿成功。

活動由聯合會會長奚藻勳與總召馬蒨君精心策劃，並由近五十位熱心義工通力協助，無論是場地布置、節目安排或接待動線，皆展現出高度的組織能力與團隊默契。舞會當晚，宴會廳以華麗燈光與懷舊風格佈置，營造出溫馨又充滿青春氣息的氛圍，喚起與會者心中滿滿的青春回憶。

活動在會長奚藻勳一身勁裝的熱情開場中揭開序幕，他親自領舞「阿哥哥舞曲」，活力四射的舞姿立刻炒熱現場氣氛，獲得滿堂喝采。緊接著一連串精彩節目接續登場，包括慈濟古箏團帶來的古典樂演奏、舞團「風中之羽」的創意表演、熱舞120的勁歌熱舞、優雅的國標舞蹈、青春洋溢的最美舞團，以及花𣿭168的時尚走秀，節目內容涵蓋傳統與現代，展現多元文化交融之美。

壓軸演出由天狼星與舞團、以及愛久久樂團聯手帶來精彩音樂饗宴，伴隨專業歌手們深情演唱經典歌曲，讓賓客在音樂與舞蹈中沉醉不已。整場活動不僅展現灣區僑界的藝術風采，也為所有來賓帶來一場視覺與聽覺兼具的盛夏饗宴。

舞會期間，來賓們一邊享用精緻餐點與美酒，一邊隨著音樂節奏起舞，彼此交流寒暄，共度難忘夜晚。許多與會校友表示，此次舞會不僅是一次聯誼的好機會，更讓大家在繁忙生活中暫時放慢腳步，重溫大學時期的青春歲月與友情情誼。

會長奚藻勳致詞時表示，北加 州中國大專校友會聯合會致力於促進各校友會之間的交流與合作，透過舉辦活動加強僑社凝聚力，未來也將持續推動更多有意義的文化及社交活動，歡迎更多年輕世代校友加入，共同參與建設更強大的僑社網絡。