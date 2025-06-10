加州五系中醫藥大學六月八日 舉辦入學說明會與夏季健康博覽會誠摯邀您參與

五系中醫藥大學

加州 五系中醫藥大學將六月八日（日）在聖荷西 校園內舉辦一年一度的「中醫入學說明會與夏季健康博覽會」，特別邀請有志於中醫領域的學生及社會各界人士，一同走進傳統中醫的深厚文化與現代臨床實作。

活動當天，活動從中午十二時開始，您將能體驗到免費的針灸義診服務，享用結合中醫食療理念的特色午餐，並參加多項互動健康體驗活動，讓您親身感受中醫的療癒力量與獨特魅力。

下午一時三十分起，將舉辦碩博士課程說明會，詳盡介紹中醫碩士（MAcHM）與博士（DAcHM）課程內容。該校提供中英雙語課程，讓更多學生能夠無障礙學習並深入了解中醫智慧。您還能與教授、招生顧問面對面交流，提出您的疑問，獲取最完整的入學資訊與未來發展建議。

此次活動不僅是課程與入學說明，更是一場中醫文化的盛宴。加州五系中醫藥大學已有超過四十年教學歷史，致力於結合理論與實務，培育具備專業技能與深厚文化素養的中醫人才。期待您的熱情參與，共同見證中醫的傳承與創新。

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