藍鯨餐廳及酒廊由米其林星級廚師主理提供中國和亞洲風味融為一體的創意美食
在舊金山市中心聯合街（Union St）上有一家不大起眼的中式餐館，這家名為藍鯨餐廳及酒廊(Blue Whale Restaurant & Lounge)的店面沒有的輝煌裝飾吸引路人，但在內座無虛席的餐堂上，可見顧客把酒言歡，侍應生穿梭於座位間，為賓客傳遞的慇勤服務，不難讓人知曉，這裡是高級餐飲之地。據說，藍鯨餐廳由米其林星級廚師主理，主打傳統的中國和亞洲風味與現代感融為一體的創意美食。聯合街區上居住著許多知名居民和企業，賦予了它重要的文化和經濟意義。藍鯨餐廳及酒廊的出現，為這條有著悠久歷史的維多利亞風格的聯合街增添魅力。
藍鯨餐廳的老闆自豪地介紹，採用新鮮的本地食材，選用當天備料，是藍鯨的選材標準。至於烹飪，由米其林星級主廚帶領下的團隊，對每一食材均經過精心處理，在不失粵菜的基礎上發揮融薈的效果，這才能給美食家們提供精緻的餐飲體驗。老闆說：[我們只供應當地最新鮮的海鮮，這也是粵菜講究的精髓。我們要確保餐飲以米其林級別的出品，讓賓客享受無縫且難忘的用餐體驗。概括地說，服務是我們的熱情，新鮮是我們的使命，品質是我們的承諾。]
藍鯨的風光不在門面，而是內在的優雅裝潢，令人在此用餐時感受精緻的氣圍及賓至如歸的享受。尤其那迷人的花院露臺，綠意盎然，配置開放式酒吧等與眾不同的用餐環境，被吃貨們譽為隱藏在舊金山濱海區的一塊寶地。和三五知己或親朋聚會，品味其特色的鷄美酒及各色各樣精選的葡萄酒，真讓人大快朵頤！這裡時尚而私密的環境很適合舉辦各種慶祝活動，如結婚或壽宴，無論是戶外空間或餐堂都是完美選擇。
細看藍鯨餐廳及酒廊的菜單，從餐前小食開胃菜、主菜，也有包子、餃子類及麵食，多種的熱門時令精選菜，每道菜都能引起賓客的贊美，品味前為精美的菜餚先留下記憶的照片。除了可單點的豐富選擇外，藍鯨餐廳還貼心地為各種不同需要的大小派對聚會設定製式菜單、素菜等，而且豐儉由人。
到底藍鯨餐廳有什麼吸引人的美食？前往體驗必點的佳品包括：煎牛肉餃子、南瓜泡芙、烤智利鱸魚、香酥鴨沙拉、泰式青木瓜脆皮雞、牛肋骨、黑松露小龍包、松子炒鷄崧等等，或可預訂各種特色菜餚。
藍鯨餐廳及酒廊營業時間：周二至周四從下午5時至晚上9時，周五至周六從早上11:30 至晚上10時，周日從早上11:30至晚上 9時。地址：2033 Union St, San Francisco, CA 94123，訂座電話：415-592-6009。網址：https://bluewhalerestaurant-lounge.com
圖一：藍鯨餐廳及酒廊的每道菜都能引起賓客的贊美。
圖二：知名美食家甄文達親臨藍鯨餐廳及酒廊試菜。
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