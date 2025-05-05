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互惠財富稅務專業講座 5/10 & 5/11聖荷西開講 解析1099和W-2實用省稅方法

聖荷西訊
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為協助華人社區了解合法節稅策略，美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）將於5月10日（週六）與5月11日（週日）下午2點，在聖荷西舉辦兩場專業稅務講座，邀請IRS資深稅務師Leon Liang主講，針對1099業主與W-2上班族，分享實用的省稅方法與案例解析。

5月10日週六的講座主題為「1099及小業主的講座」，探討為何華爾街富豪能享有個位數稅率，而中小企業主卻常面臨高稅壓力。講座內容將涵蓋富人節稅模式、自雇與公司架構優化，以及如何規劃合法減稅，幫助業主避開常見誤區，提升稅後淨收入。

5月11日週日的講座則聚焦於「W2+RSU的省稅專場」，適合科技業高收入員工。Leon Liang將說明在薪資與股票雙重課稅下，如何透過合理規劃實現節稅，包括RSU處理方式、報稅身份選擇與扣抵項目應用等，幫助打工族減輕稅負壓力。

活動地點為1054 S De Anza Blvd., #102, San Jose, CA 95129。名額有限，報名電話：877-728-8688，報名連結：https://forms.gle/qeHZpSFz1kJjmipR9。

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