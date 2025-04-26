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省事省時省錢省心 家家裝修總匯 一站式服務 一次省個夠

工商訊

若是問一般人居家裝修，最重要的是什麼，相信絕大多數的答案都是省。家家裝修公司從估價到設計，到選材安裝，一站式服務，相當省事；材料均有現貨，即日開工，無需等待，絕對省時；從原料到施工，讓利顧客，絕對省錢；20多年經驗﹐公藝精細，包過政府檢查，絕對省心！ 

 客人的需求只是家家服務的開始。家家裝修公司成立於1999年，服務灣區二十多年，服務範圍包括：新建加建、室內外油漆、廚浴翻新、車庫改建、磁磚理石、更換門窗、安裝地板、圍牆水電等。家家有強大的專業團隊，在水、電、木等各方面都有二十多年經驗的老師傅把關，事事以客為主，以服務為先。 

 做工精細，質量為先。做工精細、質量優，是家家裝修二十多年來備受客戶青睞和讚賞的主要原因，接受市政府監察的工程，99%都是一查通過。林先生表示：顧客的好口碑就是家家裝修最好的廣告！也一直秉承著一切從顧客角度出發的服務理念，無論多少價格的裝修工程、是否接受政府審查的房屋裝修，都會嚴格按照政府的要求來做，力求完美，即便是小到一顆螺絲、一根釘子都絕不馬虎。

 一站式服務享受居家裝修快與省。除精益求精的工藝外，家家裝修更針對居家裝修中最重要的廚房、廚櫃部分，貼心為顧客提供一系列中、高檔廉價廚櫃材料。並根據每家廚房的具體情況，以及客戶的需求和喜好安排廚房個功能位置，量體裁衣，電腦設計，免費估價。並會詳細向客戶說明什麼樣的材料是最合適的，好在哪裡。從設計到估價、從材料到製作安裝，各種價位和質量廚房各種配件應有盡有，任顧客選擇，所有材料具有現貨，無需等待運輸，浪費時間，一站式服務，省時、省事。 

 老品牌信得過。許多屋主都有裝修房屋的意願，但卻未有行動，因為自己對裝修房屋的相關知識和訊息不夠了解。例如怎樣申請許可；怎樣才能順利通過政府驗收，不被罰款；什麼樣的材料和做法最省錢、省時、省事等。找一家經驗豐富、信得過的裝修公司尤為重要。十幾年來，家家裝修一直秉承服務為先的理念，真誠服務灣區每一位顧客。即便是七、八年前的活，無論客戶有任何問題，只要一通電話就會馬上去解決。家家承諾：裝修只是服務的開始，即使工程結束，對客戶的服務也會始終如一，讓客戶安心。

如果在家裝上有任何問題和需要，現在就致電：650-580-0587林先生，或親臨2145 Alma St., Palo Alto, CA 94031 了解詳情。

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