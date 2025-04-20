揭開拉斯維加斯房市熱潮祕密 免費講座　

拉斯維加房地產

看準拉斯維加斯房地產 市場潛力，NVWM Realty（劉大年房地產）將於4月在北加州 舉辦兩場免費中文講座，針對當地房市趨勢與移居優勢進行深入分析，協助有意投資或搬遷的民眾掌握第一手資訊。

第一場講座將於4月26日（週六）下午2時至4時，在Fremont Downtown Event Center（3500 Capitol Ave, Fremont）舉行；第二場則於4月27日（週日）下午2時至4時，在Radisson Hotel Sunnyvale – Silicon Valley（1300 Chesapeake Terrace, Sunnyvale）登場。由於座位有限，主辦單位建議有意參加者盡早報名，洽詢電話為702-686-2345，亦可上網登記https://www.nvwmrealty.com/lecture.php。

VWM Realty自2009年由劉大年創立以來，專注於拉斯維加斯房地產市場，提供房屋買賣、資產管理、短租投資及1031交換等服務。該公司以專業服務與誠信經營，獲得客戶長期信賴，累計管理房產超過一千處。

2009年底，劉大年首度涉足法院拍賣市場，憑藉獨到眼光選擇具投資潛力的物件進行翻新，推出「包房客也包維修」的3JM投資計畫，有效降低風險、提高穩定收益，迅速獲得投資人青睞。2012年正式成立NVWM Realty後，進一步擴大「包山包海」模式，結合房源拓展與專業管理團隊，致力打造「最好的不動產投資平台」。

公司同時提供1031交換服務，協助投資人以單一房產置換為多套物件，提高資本增值效率；另有「258計劃」，提供房產管理階段性銷售優惠，並承諾於管理八年後免收賣方經紀佣金，提升整體投資報酬率。

NVWM Realty目前每月皆於南北加州舉辦中文房地產講座，分享拉斯維加斯最新市場資訊與發展潛力，讓民眾了解房地產作為自住、商業及長期投資的多重價值。

劉大年表示，將持續秉持誠信與專業精神，深耕市場、服務華人 社區，並推動拉斯維加斯成為華人投資首選之地。講座現場將提供詳盡市場分析、實際案例解析與投資建議，有興趣者歡迎踴躍參加。