遊輪專家極品假期推出2025維京河流遊輪全包價 清倉大促銷

德國科隆大教堂

遊輪旅遊方式已蔚然成為現在人們的旅遊趨勢，但有別於海洋遊輪許多岸上觀光 旅遊及網路服務需要再額外掏腰包購買，河流遊輪的全包式旅遊更為現代人中年與年長 者們所接受與喜愛。

不需每日打包行李、不需舟車勞頓、可一次暢遊多國、悠遊慢活的遊輪旅遊方式已經成為現在旅客的首選標的。極品假期推出限時清倉大促銷「全包式— Viking河輪特惠」可享受免費歐洲來回機票 、送每房700元船上零用金、送每房250元折扣、每人訂金25元的多重優惠 (有條件限制)。

「Viking維京河流全包式服務」從航班降落那刻起，便有專人接機，包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心。至行程結束由專人送 機讓您樂享整段旅程！絕對是一種充滿魅力，物超所值的旅行方式，輕鬆深度暢遊 歐洲多國，VIP的享受。

精選兩個2025年河輪行程(基本房):「巴黎瑞士12天」出發日期: 11/15、11/17、 11/24；造訪4國：瑞士、德國 、奧地利、法國；蘇黎士至巴黎，每人3499元起。「 大歐洲15天」出發日期: 11/5、11/6造訪4國：匈地利、奧地利、德國、荷蘭；布達 佩斯至阿姆斯特丹，每人5099元起。送機票出發城市有：舊金山、洛杉磯、紐約、 休士頓、芝加哥等，其他城市及日期請來電洽詢。限時促銷至2025年4月30日。船 位有限，動作要快。

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照片：德國科隆大教堂是觀光客們公認必遊的觀光景點。