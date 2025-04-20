這個星期是基督教的「受難週」(Holy Week)，受難週是基督教信仰中非常重要的一段時間，從「棕櫚主日」(Palm Sunday, 4/13) 開始，一直到「復活主日」(Easter Sunday, 4/20)，也就是復活節 。在這一週裡，基督徒會特別紀念耶穌基督在世最後幾天的經歷，包括最後的晚餐、在客西馬尼園的禱告、被逮捕、受審、遭鞭打、最後被釘十字架而死，直到三天後復活的各項事件。

對基督徒來說，紀念耶穌的受難不是一種悲傷的儀式，而是一種充滿盼望與感恩的行動。因為基督徒相信耶穌的受難不是偶然的悲劇，而是祂甘心為人類的罪付上代價。祂的犧牲象徵著神對人深切的愛，也開啟了赦免與新生命的道路。

或許你不是基督徒，也許會對「為什麼一個人願意為別人死」感到好奇。復活節的信息正好邀請我們思考這個問題：耶穌的愛與犧牲有多深？盼望與永生從何而來？「神愛世人」，甚至將祂的的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不致滅亡，反得永生。因為神差祂的兒子降世，不是要定世人的罪（或譯：審判世人；下同），乃是要叫世人因祂得救。

(約翰福音 3:16-17 )復活節提醒我們，黑暗之後可以有光明，肉體死亡之後可以有永恆的生命即是靈魂得救，絕望之中仍有盼望。

如果你對永恆生命感到好奇，願意進一步探索基督的福音，灣區 基督之家教會誠摯邀請您在網上搜尋您住家附近的基督教會，親自體會耶穌基督的大愛和大能。.