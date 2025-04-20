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北加州中原大學校友會 2025年會

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北加州中原大學校友會2025年會
北加州中原大學校友會2025年會

2025年北加州中原大學校友會年會，謹訂於四月二十六日(星期六)下午六時三十分於南灣華僑文教中心舉行。 歡迎校友們攜伴參加，共襄盛舉，贊助餐費每位60元，前後期同學共同歡度一個溫馨的中原之夜。 在中原大學理事及各系聯絡代表們的努力下，中原大學北加州校友會將舉辦年度的校友年會。本次年會是 繼2023大型年會之後，再次的擴大舉辦，今年度也是北加州中原大學校友會成立第40周年，為歡慶校友們 再次相聚的不易，凝聚校友們聚會地熱潮，校友會特別安排了『狀元樓』餐廳專程到文教中心外燴晚宴， 為校友及賓客們烹調精緻的酒席菜，提供中式酒席菜的餐飲服務，並特備有高腳酒杯的晶瑩紅酒。期望美 酒加上精緻的菜餚，能挑戰校友及佳賓們的味蕾！增添校友們相聚的歡樂氣氛，更備有精緻的素食酒菜。 讓您在文教中心場地寬闊舒適、自由自在的談笑風生，同時又享受到媲美餐廳的酒席菜餚。當然中原校友組成的愛久久樂團，也精心準備了動聽的樂曲、精彩的歌唱！當然不同情調的鼓樂演出、吉 他演唱、舞蹈表演節目，校友的歌唱演繹，也期望為久別的校友們帶來值得欣賞的餘興節目。節目中最受 歡迎的摸彩一定是壓軸，多個兩百元的大紅包及禮品都等著校友們帶著幸運來領取！ 本次2025中原大學校友會年會邀請了三位師長將聯袂出席；張光正董事長、產學長張雍博士、校友服務及 發展處處長林耘竹博士。此外，本次年會也邀請到了全美各地的中原校友及各地區會長，包括了南加州、 德卅的達拉斯、休斯頓、芝加哥、俄亥俄州、華盛頓DC、以及紐約等地的校友會長及校友們約30多人，一 起出席共襄盛舉！四月二十六日年會中，母校將贈送小禮物給參加年會的每一位校友，校友會精心設計的年刊通訊錄也分享給當天出席的校友們！歡迎校友們攜伴參加歡樂溫馨的中原之夜。尚未報名的校友們，請在星期五之前請速與中原大學校友會會長張純浩聯絡，無法參加的校友，也期望您能提供個人最新的資訊，方便更新校友會的通訊錄，與您繼續保持聯繫，共同推展北加州中原校友會的會務，簡訊電話: 510-789-3533, 張純浩Email: 南灣華僑文教中心地址：100 S. Milpitas Blvd, Milpitas CA 95035 圖說：北加州中原大學校友會2025年會將至，歡迎參加，歡度一個溫馨的中原之夜。

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