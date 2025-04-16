四月貴騰賭場大酒店開走夢幻名車、樂享現場演唱會，泳池重新開放！

貴騰賭場抽獎

這個四月，貴騰賭場大酒店精彩連連，夢幻名車抽獎、現場演唱會以及全新度假體驗等您來享。

別錯過開上夢幻名車的機會！從即日起至4 月26 日止，每週六晚上7 點至12 點，參加100萬夢幻駕駛九輛越野車大抽獎，就有機會贏取LAND ROVER® DISCOVERY 或RANGE ROVER® VELAR！此外，每週六共100位$500免費老虎機遊戲獎賞贏家。額外獎賞：三月與四月每週六下午3 點至7 點可獲得5 倍抽獎券，提升中獎機會！

貴騰賭場大酒店帶來精彩現場音樂會！

2025 年4 月11 日 – 菲律賓人氣父子檔 Piolo & Inigo Pascual

屢獲殊榮的演員、歌手及製作人Piolo Pascual被譽為菲律賓娛樂圈最具才華且多才多藝的明星之一。他的兒子Inigo Pascual身兼演員、歌手與詞曲創作人。這對菲律賓人氣男神父子檔即將同台獻唱，邀您一同享受難忘的音樂之夜！

2025 年5 月17 日 – Always & Forever

菲律賓樂壇傳奇人物Pops Fernandez 與Martin Nievera即將再度攜手登台，帶來一場充滿深情的音樂之夜，重溫經典情歌與動人回憶，獻上一場難忘的音樂饗宴。

演唱會門票有限，欲購從速！請至www.gratonresortcasino.com購票。

泳池區重新開放，享受夏日悠閒時光！

2025 年4 月18 日 –泳池區重新開放

今年夏天，貴騰賭場大酒店誠邀您體驗重新開放的泳池，將於4 月18日正式登場。在陽光灑落的午後，您慵懶地躺在舒適的躺椅或私人涼亭中，池畔專人送上冰涼雞尾酒與精緻小點，盡享愜意時光。迎接難忘的夏日體驗，沉浸在純粹放鬆的氛圍裡。

盡情放鬆，私密舒適。立即致電707-588-7100預訂您的專屬私人涼亭。

貴騰賭場大酒店擴建工程的重要里程碑

貴騰賭場大酒店於三月舉行「封頂儀式」，慶祝其佔地179,620平方英呎的賭場擴建工程達成重大里程碑。該擴建項目將新增撲克室、頂樓餐廳、尊貴賭區及運動酒吧，預計於2026年初正式啟用。當日，包括部族領袖與貴騰團隊成員在內的出席嘉賓於鋼樑上簽名留念，隨後鋼樑被吊起安裝，象徵貴騰賭場大酒店邁入成長與賓客體驗升級的全新篇章。

關於貴騰賭場大酒店