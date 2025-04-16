Cupertino金麥食品公司 為慶成立灣區40周年推出招牌便當$9.99 大酬賓 周一、三、四 驚喜連連

日式咖哩便當

庫市知名的台式麵包、蛋糕專賣店，金麥食品公司，大步邁進了第四十年，堅持傳統工藝，古法烘培，日日飄香的老店，一日三餐照顧矽谷 人的飲食生活，為了感謝多年來，新老客戶的支持，特別推出了-招牌便當特價酬賓活動，每逢周一、三、四，不同口味的美味便當含附飲料（甜品）每個僅售$9.99，這在物價漲翻天的灣區 ，是絕對的物超所值。

周一： 塩酥雞便當+仙草布丁奶茶

舉凡吃過金麥鹽酥的人，必對它美味念念不忘。坊間的鹽酥雞為了節省成本，都會在雞肉外裹上厚厚的炸料，當你一口吃下會發覺吃入了大量的裹粉，裡面的雞肉少的可憐。金麥的塩酥雞則不同，絕對的真材實料，醃漬完美比例的大雞肉塊，外面淡淡的沾上酥酥的炸粉，吃一口爆汁香嫩雞肉，讓人停不下來。鹽酥雞便當的黃金搭檔，除了塩酥雞外，還有滷蛋、肉燥、和沙拉，還會附贈一杯清涼解燥的仙草奶茶。

周三：大雞腿便當+ 芒果布丁

說起金麥的焗烤雞腿，可稱是該店最受歡迎的美食之一，每至用餐時段，雞腿便當也總是最受大眾歡迎。原因無他，除了雞腿本身醃的到味以外，慢烤的方式也比油炸要來的營養價值高。此次推出的雞腿便當和過去的方式不同，採用完整的大腿慢火烤製而成，搭配滷蛋、肉燥和時蔬沙拉，隨餐贈送QQ彈彈的芒果布丁一盅。

周四：日式雞肉咖哩便當+蒟蒻紅茶

喜愛吃咖哩飯的人一定對日式咖哩飯特別有好感，軟嫩的雞肉加入馬玲薯、紅蘿蔔及日式咖哩醬入鍋慢燉燴煮，煮出的雞肉咖哩濃稠鮮香，澆在香香的白米飯上、配加一點日式醃漬蘿蔔，絕對的美味讓人無法抗拒。周四選購日式咖哩飯，隨餐附送金麥招牌飲品-𦵑蒻紅茶一杯。

金麥食品公司是灣區人一日三餐都離不開的地方，從早餐的咖啡、麵包、吐司、飯糰、春捲、爐烤蘿蔔絲餅開始，到午、晚餐各式便當，台式魯肉飯、涼麵、炒米粉、炒麵、生炒糯米飯、壽司卷、滷豆乾，每逢周末供應的胡椒餅、紅豆QQ 餅等等…. ，口味樣式之多，灣區之最這裡裡裏您一定可以滿足您挑剔的味蕾，和濃濃的思鄉情懐。

金麥七日營業

訂購專線408-255-2221

地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA

圖片說明：

1）大塊雞肉裹著獨特的炸料，金麥鹽酥雞，一口一個香

2）醃漬入味的大雞腿，配上各式配菜，絕對的物超所值

3）日式咖哩鮮香好吃，搭配白飯