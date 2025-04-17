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「四季交織，綻放啟航」華航北美限時推出迎春特價七五折優惠

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亞洲各國四季各具風情：春天充滿生機、夏天熱情奔放、秋天靜謐浪漫，冬天則洋溢著雪景與溫泉的療癒氣息。不論何時遊訪，每一段旅程都有著它獨特的色彩與節奏。華航邀您與四季共舞，親身感受各地不同的豐富文化與獨家魅力。

華航北美限時推出促銷迎春活力價，邀您收藏亞洲四季之美。

本次春季優惠促銷即日起至 4 月27 日期間，舉凡購買於 2025 年 5 月 16 日至 11月30日期間，自美國以及加拿大出發(含洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、紐約以及溫哥華)至亞洲各大城市之航班，全航線、各艙等之標準(Standard)、基本(Basic)票價，全面七五折起，限時開賣!

聯手台北市雙層觀光巴士加倍優遊-台灣地理位置位於亞太地區中心之優越性，以及持美國或加拿大護照不需另外申請簽證之便利性，近來已吸引許多北美旅客前往亞洲旅行選擇以台北(TPE)作為中轉站，體驗在地特色小吃與當地文化之美，休憩片刻再飛往下段亞洲旅程，為旅行增添更多精彩樂趣。

為提供旅客在台灣更豐富的旅程，華航獨家與 e-go 台灣租車旅遊集團合作，自即日起至 2025 年底止，提供持華航全球航線抵達台灣一個月內登機證，購買台北雙層觀光巴士一日券(原價台幣 550 元)，可享「買一送一」優惠，提供給旅客們更豐富的北市獨特文化體驗。

米其林三星頤宮 高空味覺盛宴-華航4月起推出機上餐點新菜色，為旅客帶來高空味蕾新體驗，與華航長期合作的知名餐廳頤宮、米香、燈燈庵及陽明春天，紛紛端出主廚精心研發創作佳餚，呈現出不同風情的台灣美饌，期待征服旅人們的味蕾。

本次促銷特別為下半年開啟超值優惠，從賞春、乘夏、迎秋到戀冬，一年四季任你悠遊!詳情請洽華航官網( www.china-airlines.com ) 、華航Facebook/Instagram 粉絲專頁或各大旅行社。

*本活動有部分優惠條件限制。

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