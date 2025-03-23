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法鼓山舊金山道場四月五、六日 舉辦清明報恩佛二

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清明時節，緬懷先祖，感念親恩。法鼓山舊金山道場將於4月5日至4月6日兩天舉辦「清明報恩佛二」活動，敬邀灣區大衆一同護持參與，以清淨的身心精進念佛，為過往的先人與現世親友祈福，並迴向一切眾生。

念佛，是佛教重要的修行法門之一，法鼓山創辦人聖嚴法師曾表示：「報什麼恩？報所有一切恩，主要是親恩。以何相報？以超度來報恩，超度誰呢？超度亡靈，也超度自己。實則是由於超度自己的念佛功德，使得已故的親友先亡，也獲得超度。不僅超度了自己，超度了亡靈，其實由於諸位的修行，改善了你的身口意三業的行為，回家之後，或在工作場所，也會以智慧及慈悲影響與你們相關的每一個人，所以也連帶著超度了日常生活中的親友及同事們，真是功德無量。」

活動並設有「平安祝福」與「追思祝禱」雲端牌位，即日起可至道場網站登記及報名參加。

時間：4月5日（周六）和 4月6日（周日）上午9時至下午5時

地點：法鼓山舊金山道場， 255 H Street, Fremont, CA 94536

致電洽詢：510-246-8264 / 電郵：[email protected]

活動詳情請參閱官網：https://www.ddmbasf.org/zh-hant

舊金山 灣區

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