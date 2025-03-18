一筆錢同時擁有年金和長期護理保險
根據官方統計，65歲以上的美國人有70%在離開前要用到長期護理。很多人擔心退休後收入不夠，同時又擔心長期護理的昂貴的費用，也想要買長期護理保險，但又擔心資金不夠，怎麼辦呢？現在給大家介紹一個一舉兩得的辦法，可以用一筆錢就能既買到長期護理保險也能有年金收入，而且這筆錢可以用從前買的年金或人壽保險來做1035交換，這種交換的好處是，將來用長期護理的時候，從新的長期護理保險的理賠都是免繳稅的，這樣就合法的省了很多稅！
舉例一個60歲的女性很多年前用7萬元買了增值年金，現在年金已增值到20萬，她不想繳增值稅所以一直不敢從年金中取錢，如果她把這20萬年金交換成一種保底又有長期護理的收入年金，她就可以隨時領取固定收入，然後在需要長期護理時得到雙倍的收入，她70歲每年可以從中提出美金3萬，然後當她需要長期護理時，她可以有雙倍也就是6萬元的年收入。長期照護的雙倍收入可以用 8-10年。這樣她既有固定的收入，也在長照時增加多一倍收入，一舉兩得。
如果擔心上面的長期護理不夠用，而且已經有固定收入，想讓自己的長期護理理賠高而且可用終生，可以用一筆錢來購買一種可以終生一直用的長期護理保險，舉例一對55歲的夫婦，一次付12萬元，可以得到每人每月6000元的長期護理，一直可以用到120歲，兩個人同時用就有每月1.2萬的理賠，理賠無上限，如果他沒有用長期護理，他百年以後將給受益人留下20萬的壽險理賠。這12萬元可以用銀行稅後的錢付，也可以用他以前買下的人壽保險或者年金的現金價值來做1035交換，這樣將來他用到長期護理，不管用了10萬，20萬，還時理賠到50甚至100萬，全部理賠不需要繳稅，這種保單可以在家請人照顧，也可以用在養老院，每個月的理賠福利都是免稅的！如果用不到或用一點長照福利就過世了，會有人壽保險理賠給受益人，而且理賠也不用繳稅。很多人曾經被保險公司拒保，我們代理多家保險公司，都是財務穩定的A 級公司，可以找到讓你保到長期護理的公司，如果你有三高，或有糖尿病，或B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨蘇松等病可接受。被拒保過的讀者可以盡快和我們聯繫。
關於指數收入年金，也有很多種選擇，包括每年固定複利5.35%的年金，及開戶獎金25%-50%%的指數年金等，如果要了解長期護理保險和指數年金，歡迎參加在3月22日周六下午2時在佛利蒙（Fremont）舉行的教育講座，報名請電：408-466-0233 找梁小姐。上網參加請電郵至：[email protected] 取得線上連線。
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