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上海朵雲軒 2025春季拍品美國公開徵集舊金山站3/22,23舉行

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以4945萬元高價刷新記錄的吳湖帆「萬松金闕」。
以4945萬元高價刷新記錄的吳湖帆「萬松金闕」。

上海朵雲軒拍賣公司美國公開徵集訂於3月22日（周六），在舊金山San Francisco Airport Marriott Waterfront會議室（1800 Old Bayshore Highway , Burlingame , CA 94010）舉辦「朵雲軒2025春季拍品公開徵集」活動，徵集涵蓋中國歷代名家書畫、名人信劄、文玩雜項、金石碑帖等拍品，歡迎預約洽談。3月23日（周日）敬請電話預約。

1993年，謝稚柳先生為朵雲軒敲響中國大陸藝術品拍賣第一槌，開啟了中國藝術品市場的新紀元。30餘年來，在全球各地藝術家與藏家的支持下，朵雲軒創下了諸多佳績。時至今日，上海朵雲軒拍賣公司已經成為中國大陸標誌性的藝術品拍賣公司之一。

百年老字號朵雲軒成立於光緒二十六年（西元1900年），今年恰逢朵雲軒成立125週年，朵雲軒一直致力於中國歷代書畫的發展，堅持將高品質、優秀的藝術品帶給各位藏家。其中張大千、齊白石、吳湖帆、傅抱石、徐悲鴻、謝稚柳、劉海粟、林風眠、吳冠中等在朵雲軒拍賣公司的表現尤為突出，精選的藏品屢創拍賣紀錄。齊白石《高立千年》成交價8050萬、張大千《煙江疊嶂》5232.5萬《晴麓橫雲》3105萬、徐悲鴻《柳蔭三駿》2016萬、劉海票《黃山雲海》3852.5萬、徐渭《雜花卷》3277.5萬、項聖謨《江山無盡卷》2300萬。

海派書畫作為上海的藝術經典與特色，一直都是朵雲軒重點推薦與發展的對象。吳湖帆、謝稚柳、陳佩秋、唐雲、程十髮作為海派的代表，拍賣紀錄屢創新高。在朱昌言先生珍藏系列專場中《四季花開》、《荷花鴛鴦》、《南山一望松》等多件上千萬拍品不計其數。吳湖帆的《萬松金闕》更以4945萬元的高價刷新紀錄。除此之外，古代書畫珍藏同樣奪人眼球，董其昌、文徵明、沈周、八大山人、王譯等諸多千萬級的名家大師真跡也為朵雲軒錦上添花。

近年來，書法與名人信劄的拍賣價格在朵雲軒同樣屢創新高。朵雲軒先後推出過「彭城珍藏」、「張大千致友人書信」、「王國維致羅振玉書信」等一系列名人信劄拍賣。孫中山、胡適、魯迅、弘一、郭沫若等書法藏品拍賣成交價皆轟勤一時。

3月22日，上海朵雲軒2025春季拍賣公開徵集舊金山站，由多位具資深經驗專家團隊於舊金山機場水岸萬豪酒店(San Francisco Airport Marriott Waterfront, 1800 Old Bayshore Hwy, Burlingame, CA 94010)開展徵集古董藝術品活動。免費鑒定、估價預約聊絡人：張先生0086-189-305-15516（微信同號）歡迎去電諮詢。3月23日(周日)請提前電話預約。

拍賣 舊金山 微信

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