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貴騰賭場大酒店以現金豪車和音樂會迎接春天

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這個三月，歡迎來到貴騰賭場大酒店享受刺激的促銷活動和不容錯過的現場表演，來迎接好運與新生的季節。

三月每個星期四下午3點至8點，參加 15萬元春季輪轉老虎機大賽，頭獎高達 1萬5000元現金，每場比賽保證50 位贏家。所有貴騰獎賞卡會員可免費參加每場比賽一次。FORTUNE級別獎賞卡贏家可獲得雙倍獎金金額，ROYALTY 和 CHAIRMAN 級別獎賞卡贏家可獲得三倍獎金金額。

不要錯過駕駛夢想座駕的機會！即日起至4月26日，每週六晚上7時至午夜12時，賓客可參加100萬夢幻駕駛九輛越野車大抽奬，贏取Land Rover Discovery 或Range Rover Velar。此外，每週還有100位幸運者將獲得500元免費老虎機遊戲獎賞。加碼機會：三月與四月每周六下午3時至7時可獲得5倍抽獎券，提高讀者的中獎機率。

貴騰賭場大酒店帶來精采現場音樂會。

2025年3月29日 – Tình Nồng Mùa Xuân（越南春季音樂會）

欣賞星光熠熠的陣容，包括 Minh Tuyết、Lam Trường、Don Hồ、Hương Thủy和Helena，帶來深情的抒情歌曲、精采的演出與經典金曲，一同慶祝春天的美好！由Công Thành 和 Lynn 主持。

2025年4月4日 – Christopher Wong

摯愛的香港歌手兼詞曲創作人黃凱芹將登上舞台，帶來一場充滿旋律感的抒情金曲與深情演出，以他溫柔細膩的嗓音和經典永恆的歌曲，深深吸引觀眾。

2025年4月11日 – Piolo Pascual

屢獲殊榮的菲律賓巨星Piolo Pascual 與他的兒子Iñigo Pascual將同台獻上一場特別的父子演出，以順暢動人的歌聲與經典永恆的歌曲，帶來一個難忘的夜晚。

門票熱銷中，千萬別錯過這些精采時刻，門票售罄速度快，立即前往www.gratonresortcasino.com購買門票。

關於貴騰賭場大酒店

貴騰賭場大酒店位於加州Rohnert Park，是北加州首屈一指的娛樂、美食與博彩勝地。度假村擁有 豪華氛圍和世界級設施，提供多樣化的餐廳、酒吧、遊戲選擇和現場娛樂表演。無論是 刺激的博彩體驗、高端餐飲，還是放鬆身心的水療服務，貴騰賭場大酒店 都能滿足您的所有需求，讓賓客盡享興奮與放鬆的完美結合。度假村僅限 21 歲及以上賓客進入。更多資訊請訪問 www.gratonresortcasino.com。

加州 越南 香港

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