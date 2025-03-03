全新加强配方，無限保肝皇呵護健康保護肝臟刻不容緩 買一送一優惠回饋活動中

無限保肝皇。

生活中，我們都把自己最珍愛的人或物稱作「心肝寶貝」。而你有曾想過愛護自己的「肝」嗎？一般說，肝功能輕微受損時，不會有不適感覺，肝損最常見的臨床症狀包括:容易累、活動多就感覺腰酸、腿酸，且胃口不好，特別怕吃油膩的食物；也會腸胃功能紊亂，出現腹脹，噁心嘔吐，拉肚子，嚴重者肝損更導致膽紅素升高、皮膚、眼睛發黃，如果肝硬化、肝癌等嚴重肝臟疾病。

俗話說肝好、一切都好；肝不好、未老先倒。無限保肝皇是世界獨家首創、液體植物膠囊，唯一含頂級巴西 綠蜂膠成分，是保肝、養肝、強肝的三合一產品。主要成分含有頂級巴西綠蜂膠、日本 山葵、蒲公英根、地中海水飛薊提取物、朝鮮薊葉、印度 薑黃根提取、甘草提取物、黃連根提取物等10多種天然植物成分粹取而成。主要功效包括：改善肝炎、脂肪肝、肝硬化，強化修復整體肝功能，刺激肝細胞的生長；護肝、抗肝損傷、防止肝細胞變性壞死；清熱解酒解毒、強肝利膽，對付膽失調、改善黃膽。

其中頂級巴西綠蜂膠、印度薑黃根提取物、甘草提取物、黃連根提取物等，不僅能夠殺滅肝炎病毒，抑制病毒在肝臟細胞內復制，而且能夠強化機體免疫能力，增強乙肝轉陰的確率；針對B型肝炎、B型肝炎病毒攜帶者，達到保肝作用；另外成分中的日本山葵、蒲公英根等能清肝排毒、滋潤肝臟、減輕肝臟負擔；針對長期時間勞動、熬夜的酒精肝、脂肪肝、肝硬化者有養肝的作用。地中海水飛薊提取物、朝鮮薊葉等起到強化修復肝臟機能、保護肝臟、刺激肝細胞生長、促進肝臟復原的能力，並提高膽汁的分泌，減少毒害物質對肝臟的傷害，滋肝、強肝的作用。

無限保肝皇適用人群包括:1.)肝炎病患者、B肝帶菌者；2.)脂肪肝、肝硬化患者；3.)長期服用西藥者；4.)長期抽煙、喝酒者；5.)口苦、口臭、口乾者；6.)疲乏無力、食慾減退、消化不良者；7.)壓力大的上班族；8.)勞動工作者；9.)習慣性熬夜者；10.)嗜吃高油脂食物者；11.)失眠、情緒憂鬱、焦慮、脾氣暴躁者。

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