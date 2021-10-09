全美麥當勞免費感恩餐向全國教育工作人員致敬

無論是過去或現在，你我心中都有有一位可敬可愛，無人能比的教育工作 者。他們作育英才，啓發下一代年輕學子。在過去這一年疫情的陰影下，他們更是無所畏懼，大力支持教室內外的社區。因此麥當勞 將在下周以免費感恩早餐（Thank You Meal）向教育工作人員致敬，讓他們在每個上學日早晨精神煥發的展開新的一天。

美國麥當勞總裁Joe Erlinger表示。「去年我們提供了1200萬份免費麥當勞感恩餐給第一線的急難救助人員和醫護工作人員，深感榮幸，如今針對教育工作者的犧牲奉獻，我們更高興以只有麥當勞做得到的方式向他們致敬。」

所有的的教育工作人員─例如老師、行政人員和學校職員─只需在10月11至15日早餐時間到附近參與活動的麥當勞餐廳出示有效工作證件，就可享用麥當勞提供的免費早餐。

感恩餐將以經典快樂餐盒盛裝，除了全份早餐三明治外，還有脆烤薯餅和一份飲料。三明治選擇包括Egg McMuffin、培根、蛋加起司小脆餅，或是香腸小脆餅。飲料選擇包括McCafé中杯熱或冰咖啡或是中杯汽水。

「對於曾經從事教職的我，這份感恩餐令我感動萬分，就如同我知道它會感動我的社區和員工一樣，」位於佛羅里達州邁阿密的麥當勞業主/運營者Stefanie Cabrera Betancourt表示。「教育工作人員是所有社區的棟樑，他們對社區的貢獻非同小可，能夠加入全國各地麥當勞業主/運營者夥伴共同向他們致敬，我深感榮幸。」

為確認教育工作人員感受到麥當勞全體的肯定，也邀請大家一起表揚您心目中那位特別的教育工作人員。無論是您的孩子最喜歡的老師，一位對社區影響深遠的教育工作人員，或是曾在您生命中留下足跡者，請從現在開始至10月15日通過Twitter推特#ThangkYouMeal、TikTok（抖音）或Instagram與我們分享他們如何激勵了您。

從選取張貼麥當勞社交頻道上感人最深的謝詞，到當地麥當勞業主/運營者專送早餐到學校，給教育工作者一個驚喜，我們會以大小不同的方式來感謝部分教育工作人員。如果您希望通過私訊表達您的謝意，您也可以下載免費謝卡，直接發送給您生命中最特別的那位教育工作者。

長久以來，麥當勞餐廳對所在鄰里始終鼎力支持，從供應免費餐點，到發生天然災害時提供必需品和經濟支援。

（感恩餐在10/11/21至10/15/21間在全美參與活動的麥當勞餐廳供應。必須出示有效身份證明。每人每日只限一次。個別餐廳提供的餐飲內容可能有異。請登入McDonalds.com參閱詳情。）