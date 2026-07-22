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南灣辦公室租賃市場復甦強勁 達2024年第四季最高水平

編譯林思牧／綜合報導
輝達正在紅點標示處建造一座有 32萬4000 平方呎內部空間的辦公大樓。(谷歌地...
輝達正在紅點標示處建造一座有 32萬4000 平方呎內部空間的辦公大樓。(谷歌地圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南灣第二季辦公租賃達270萬平方呎，創2024年第四季以來新高。
  • 重點二：軟體與人工智慧公司占總租賃量55.6%，續租仍是市場回溫主因。
  • 重點三：聖塔克拉拉有兩座辦公大樓在建，南灣新建辦公供給依然稀少。

南灣辦公室租賃市場復甦勢頭強勁，達到2024年第四季以來最高水平，而且聖塔克拉拉目前有兩座辦公大樓項目正在建設中。

聖荷西信使報報導，最新一份報告顯示，南灣辦公大樓市場迎來了一年多以來最強勁的三個月租賃活動。商業房地產公司世邦魏理仕 (CBRE) 報告，2026 年第二季南灣地區的租戶共租賃了 270 萬平方呎的辦公空間。世邦魏理仕報告稱，這是自 2024 年第四季以來該地區租賃面積最高的季度，那一季租戶完成的租賃交易總面積為 310 萬平方呎。

科技業被認為是推動此次租賃市場成長的主要動力。世邦魏理仕在報告中指出：軟體和人工智慧公司占總租賃量的 55.6%，租賃面積達150萬平方呎。續租占第二季辦公空間總租賃量的63%，即170萬平方呎。世邦魏理仕報告稱：市場仍然健康，租賃活動的增長主要歸功於續租。

隨著租賃活動的改善，該地區的空置率也隨之下降。根據世邦魏理仕，南灣地區第二季的空置率為15.2%，較 2026 年第一季的15.4%稍有改善。

南灣地區的新建的辦公大樓工程仍然稀少。根據商業房地產公司高力國際 (Colliers) 另一份報告提供的信息，聖塔克拉拉目前有兩座辦公大樓項目正在建設中。

Arista Networks 正在5200 Patrick Henry Dr. 建造一座綜合辦公大樓。該公司於2021年以4000萬美元的價格收購了該地塊上的一棟辦公大樓，將其拆除，目前正在開發一個總面積達24.5萬平方呎的總部大樓。

另外，輝達正在擴建其位於聖塔克拉拉的總部，計畫在2400 Condensa Way建造一座有32萬4000平方呎內部空間的辦公大樓。

精華 FAQ

  • 根據CBRE報告，2026年第二季南灣租戶共租賃270萬平方呎辦公空間，創下自2024年第四季以來最高季度水準，顯示市場復甦動能明顯增強。

  • 科技業是主要推力，其中軟體與人工智慧公司占總租賃量55.6%，約150萬平方呎；同時，續租占整體租賃量63%，顯示既有租戶延續需求仍很強。

  • 目前有兩個主要項目：Arista Networks在5200 Patrick Henry Dr.開發24.5萬平方呎總部大樓；輝達則在2400 Condensa Way擴建32.4萬平方呎辦公大樓。

房地產 聖荷西

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