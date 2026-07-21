北加州最大露天購物中心 「Pacific Commons」掛牌出售

北加州最大的露天零售中心Pacific Commons正蓬勃發展。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 北加州最大露天購物中心Pacific Commons因營運強勁而掛牌出售，憑藉高出租率、明星租戶與富裕地段，被業界視為罕見且具高成交潛力的資產。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，近年來，灣區 的一些購物中心飽受店鋪空置、聲請破產和客流銳減的困擾。但佛利蒙的Pacific Commons購物中心卻並非如此。

作為北加州 最大的露天零售中心，這裡實際上正蓬勃發展：其90%以上的商鋪已出租，主要商戶包括好市多（Costco）、In-N-Out漢堡店、絲芙蘭（Sephora）和諾斯壯折扣店（Nordstrom Rack）。該中心計畫明年開設一家10萬平方呎的H Mart超市，並配有美食廣場和酒吧。

零售專家表示，正是這種成功，很可能是這家占地84畝的商業中心如今掛牌出售的原因。

Pacific Commons與灣區其他零售中心的對比顯而易見。丹維爾的Blackhawk Plaza正處於破產法庭審理中，這是灣區多家面臨店鋪空置、客流量減少困境的購物中心之一；而Pacific Commons卻生機勃勃，租戶不斷增加。

觀察灣區其他購物中心的交易情況可以發現，Pacific Commons購物中心有望以高價成交。負責此次出售的舊金山仲量聯行（JLL）的掛牌信息毫不掩飾其信心。報告指出，該物業年客流量約為1250萬人次，隨著新租戶的入駐，這一數字預計將攀升至1500萬人次以上，並稱Pacific Commons是「一個千載難逢的機會，可掌控該市場中占據主導地位的零售園區；而在該市場，類似的土地位置實際上已無法再現」。

該掛牌信息向潛在買家大力宣傳了該地區的富裕程度。據掛牌信息顯示，佛利蒙市的年均家庭收入為21.3萬美元，房屋價格中位數為138萬美元，這些數據使得該地段極具吸引力，令人難以抗拒。

「這是一個位於佛利蒙這個相對富裕社區、緊鄰880號州際公路的巨型地塊，且擁有眾多甲級錨定商戶。這樣的機會實屬罕見，」獨立零售顧問伯恩（Michael Berne）說，「總體而言，預計會引起相當大的關注。這在一定程度上反映了位於這些備受追捧且稀缺地段的購物中心具有多麼高的價值。」

國際購物中心協會（ICSC）發言人塞吉爾斯基（Stephanie Cegielski）指出，像Pacific Commons這樣的項目通常會吸引廣泛的潛在買家，包括私募股權公司、房地產投資信託基金、家族辦公室及其他類型的業主。