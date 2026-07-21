布里斯本開發案延宕 土地管理權罕見被剝奪

灣區小城市布里斯本因大規模開發項目延誤，被剝奪了地方住房管控權。（本報資料照片）

舊金山 紀事報報導，加州 住房部門官員採取了一項戲劇性舉措，裁定布里斯本市（Brisbane）不再符合該州住房法律的規定。這一裁定剝奪了這座位於舊金山以南的小城市的地方土地使用管理權，並使其喪失了獲得某些州政府資金的資格。

加州住房責任辦公室主任科伊（Melinda Coy）在致布里斯本官員的信中指出，布里斯本多次未能按時完成其大規模的Baylands Specific Plan，而該規畫占該市根據州住房要素法必須規畫的1588套住房中的81%。

Baylands是一處占地660畝的再開發項目，最終可建成2000多套住房，該項目橫跨舊金山與布里斯本的邊界，同時占該市低收入 住房目標的約50%。

鑑於裁定其不再符合州住房要素法的規定，布里斯本現將受到所謂「建商補救」（Builder's Remedy）的約束，該措施剝奪了地方政府否決住房項目的權力，允許開發商繞過當地的分區規畫和總體規畫規定。

布里斯本原定於5月18日前通過一項具體規畫，將Baylands地區重新畫區，以確保該項目能按時完工。該重建項目涵蓋原Schlage鎖具製造廠，計畫建設近4000套住宅、650萬平方呎的商業空間、90畝的太陽能電池板以及140畝的公園。

布里斯本市在一份聲明中表示，該市已「投入大量時間和資源來制定Baylands專項規畫並完成州政府要求的環境評估」，「儘管取得了顯著進展，仍無法在法規規定的時間框架內完成該流程」。

該市表示，該項目涉及一系列極其複雜的要求，包括批准垃圾填埋場封場及場地修復計畫，以及就加州高鐵管理局計畫建設的輕型維護設施與其進行協調。

「由於其歷史背景和固有的挑戰，Baylands地區是一個規模龐大且極其複雜的區域」，布里斯本市表示。

兩年前，州政府機構裁定，布里斯本市因未在Baylands重建計畫相關截止日期前完成工作，並未違反州住房要素法。

灣區委員會和住房行動聯盟此前一直敦促住房與社區發展部（HCD）就布里斯本市未遵守州住房法一事採取行動。

灣區委員會公共政策高級副總裁米蘭特（Louis Mirante）稱此次撤銷認證「極為罕見，且影響重大」。

住房行動聯盟的倡導與政策經理薩皮爾曼（Ali Sapirman）在致HCD的一封信中表示，若不撤銷布里斯本的合規認證，「將動搖住房要素法及州住房問責框架的公信力」。