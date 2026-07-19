舊金山辦公樓改建住宅掀熱潮 月底預計收到3個項目申請

包括位於市場街901號的136套住宅改造方案在內的三個申請項目本月提交舊金山市府，掀起辦公樓改建為住宅的熱潮。（Google Maps）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山月底前預計收到3個辦公樓改住宅申請，合計逾300戶。

舊金山月底前預計收到3個辦公樓改住宅申請，合計逾300戶。 重點二： 三案分別位於市場街901號、Stockton街2300號與Hayes街150號。

三案分別位於市場街901號、Stockton街2300號與Hayes街150號。 重點三：市府以簡化審批與稅費減免，推動歷史辦公樓改建再利用。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，歷經兩位市長、多份白皮書，以及開發商、立法者和城市規畫者五年來的艱苦努力，辦公樓改建為住宅的項目可能開始在舊金山掀起熱潮。到本月底，舊金山預計將收到三個項目的申請，總計超過300套住宅單元。

房地產 公司Hudson Pacific Properties日前提交了位於市場街901號的136套住宅改造案。這棟六層新古典主義建築最初是Hale Brothers百貨公司的所在地。

與此同時，Ocean Avenue Real Estate Fund提議在Stockton街2300號開發70套住房。該建築是一棟位於39號碼頭附近、面積為6萬3000平方呎的實用主義風格三層辦公樓，該項目將增建兩層，這得益於市政府今年早些時候通過的「家庭分區計畫」（Family Zoning Plan）。

最值得關注的新提案預計也將於本月提交，提案方是資深開發商SDG公司的西爾萬（Jack Sylvan）和Emerald Fund的巴布辛（Marc Babsin）。這對搭檔多年來一直與市政府合作，共同制定了一系列政策調整方案，以使建築改造項目更具可行性。

開發商們提議將位於市政中心附近、建於20世紀中葉的Hayes街150號六層建築，改造為一個擁有105套單元的公寓綜合體。

西爾萬和巴布辛花了三年多，對約25處潛在改造對象進行甄別，最終選定了Hayes街150號。

市政府官員一直迫切希望找到一種方案，讓市內這些氣派的歷史辦公樓重獲新生。但高昂的建設成本，加上舊金山素以繁瑣著稱的分區規畫和審批流程，使得改造幾乎不可能實現。這也是市政府一直在竭力改變的現狀。

這三項擬議的改造項目預計都將利用該市近年來推出的簡化審批和財政激勵計畫，包括免徵產權轉讓稅、包容性住房費及影響費。市場街和Hayes街的項目將符合市長羅偉（Daniel Lurie）最近批准的「市中心振興融資區」資格，該計畫將在30年內向開發商退還部分新房產稅，以幫助支付建設成本。

「眼下，資金又開始湧向舊金山了，」 西爾萬說，「以合理的價格對合適的建築進行改造，你可以以從零開始建造成本的一半到三分之二的價格交付住宅單元。」

開發商和投資者往往具有「從眾心理」，如果舊金山的辦公樓改建項目被證明是盈利的，這股熱潮可能會一發不可收拾。