屋崙估價值90萬元空地 背170萬欠款 今10元售出

阿拉米達縣以10美元價格將東屋崙一處被棄置的地塊移交給非營利非裔住房開發商，擬造可負擔住房。(Google Maps)

據KQED電台報導，30年來，屋崙 東區一塊空置、荒廢的空地裡雜草叢生，垃圾遍地，僅立著一塊廣告牌，還背負著一筆巨額債務，以至於沒有買家願意靠近。

周二（14日），阿拉米達縣領導人投票 決定，將位於MacArthur大道8215號、因拖欠稅款而被查封的這處房產，以僅10美元的價格移交給一個非裔 社區倡議組織兼非營利性住房開發商。

該縣希望這塊1萬5000平方呎的地塊（相當於一個橄欖球場的四分之一）的出售能成為典範，以此將市屬破敗房產改造為可負擔住房，並作為更廣泛努力的一部分，以留住東屋崙的非裔居民。

這是阿縣近十年來首次進行此類轉讓。這一地塊自1995年因拖欠稅款被查封後，縣政府於十年後將其出售給一家非營利組織，該組織本應在該地塊上建設可負擔住房，但於2013年解散，由於欠稅主體已不復存在，債務持續複利增長直至歸零：截至今年6月30日，拖欠稅款、罰金及市政府留置權總額約為170萬美元。

今年4月，一名評估師將該地塊估值為90萬美元，意味著債務現已超過土地本身的價值。由於出售所得無法抵消債務，根據州稅法第八章（Chapter 8）的規定，該縣有權自行設定其認為合適的售價。

「很難將其描述為『放棄』，」阿縣第八章項目經理法默（Casey Farmer）表示，「讓該地產真正恢復納稅或重新用於公共用途的唯一途徑，就是找到一位願意接手該地產的新業主。」

法默表示，她的辦公室曾聯繫過該社區的幾家組織，希望它們接管這塊地，但均遭拒絕。有些組織無力承擔地價，有些認為地塊太小，還有許多組織不願與矗立在該地塊上的廣告牌周旋。

最終，縣政府在「非裔文化區社區發展公司」（BCZ）找到了合作夥伴。這塊地是BCZ在MacArthur大道沿線收購的第六塊地。