黑鷹廣場業主申請破產 居民擔憂改建康斗

黑鷹廣場去年10月的一個景象。(谷歌地圖)

舊金山 東灣丹維爾市（Danville）前高檔購物中心「黑鷹廣場」（Blackhawk Plaza）的業主已經聲請破產，附近居民擔心這塊地將會被開發成康斗（condos）社區？

舊金山紀事報報導，三位顧客，三盤義大利 麵。這是最近一個工作日，納巴維扎德（Keyvan Nabavizadeh）的義大利餐廳午餐高峰時的蕭條景象。

但過去生意並非如此清淡。四年前，當他在這丹維爾郊區豪華購物中心黑鷹廣場開設餐廳時，許多家庭在停車場對面看完電影後，都會湧入他的餐廳吃他做的美食。廣場上飄著現場音樂，鴨子在外面池塘上悠閒地游來游去。

如今，電影院 關門了，池塘一片狼藉，音樂聲也消失了。擁有這家商業中心的公司正在聲請破產，並打算出售這處房產，目前由法院指定的接管人管理。

在這種不確定性中，這處占地25萬平方呎的土地的租戶和鄰居，都在等待看著下一步會發生什麼。多年來，電影院、超市和幾家服飾店相繼倒閉，這處地塊一直缺乏主力租戶。

黑鷹廣場於1989年開業，是該地區的重要零售和餐飲中心，靠近東灣最獨特的門禁社區之一，但這種鄰近性卻未能產生足夠的人流。

它的緩慢崩潰並不是獨一無二的。這是全國各地郊區購物中心上演的故事的一個版本，網上購物、缺乏投資、零售商組合不吸引人，以及新冠疫情大流行掏空了一些曾經繁榮的房地產。

「大家都擔心這個地方有一天會消失，變成康斗大樓，而康斗大樓遠不如現在的這裡好，」丹維爾居民霍根（Chris Hogan）說，希望這個廣場能繼續作為購物中心存在。