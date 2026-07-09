Prologis提案 聖荷西南部工業中心有望興建資料中心

Prologis公司將在聖荷西5977 Silver Creek Valley Road地塊建立資料中心。(Google Maps)

AI重點 文章重點整理： 重點一： Prologis提案在聖荷西南部建51.6萬平方呎三層資料中心。

Prologis提案在聖荷西南部建51.6萬平方呎三層資料中心。 重點二： 基地位於工業中心，靠近PG&E變電站以確保電力供應。

基地位於工業中心，靠近PG&E變電站以確保電力供應。 重點三：公司承諾自付輸電與基礎設施費，並採無碳能源方案。

據Prologis公司向城市規畫部門提交的提案顯示，該公司計畫在聖荷西 南部開發一座總面積達51.6萬平方呎的三層資料中心。

聖荷西信使報報導，根據專案規畫，擬建資料中心位於5977 Silver Creek Valley Road，還將包含3萬平方呎的辦公空間。

Prologis公司表示，這處資料中心的電力容量為99兆瓦。預計年用水量相當於40戶家庭。

Prologis表示，這一地塊是建造資料中心的理想位置，部分原因是它位於工業中心，且靠近現有的電力樞紐，確保電力能源供應暢通無阻，而無需大幅增加其他地區的輸電系統容量。

這塊占地15畝的土地距離位於聖荷西6402 Santa Teresa Blvd.的太平洋煤氣電力公司（PG&E）變電站約2.5哩。總部位於屋崙 的PG&E公司近期將變電站的容量翻了一番，達到80兆瓦，並已對其進行配置，使其能夠輕鬆擴展至現有容量之上。

根據Prologis向信使報提供的信息，PG&E計畫在滿足項目需求的基礎上，進一步擴容變電站容量，以滿足更多客戶的需求，從而提高周邊社區的整體電網可靠性。公司還承諾承擔部分資料中心所需的電力相關基礎設施建設費用。

「Prologis將預先支付該項目所需的輸電線路互聯工程費用，」這家公司承諾，「該專案將包括一條由Prologis出資建設的獨立輸電線路，這將提高系統可靠性並減少對備用電源的依賴。」

這家房地產公司表示，計畫加入聖荷西清潔能源計畫（San Jose Total Clean Energy）或類似的鼓勵使用無碳能源的計畫。

Prologis表示，其建設方案將最大限度地減少資料中心開發對社區的影響。「按照目前的計畫，這一項目的全面建設將分階段進行，大約需要兩年時間。」