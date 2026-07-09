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買家退出…金山購物中心交易流產 振興市中心努力遇挫折

編譯組／綜合報導
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買家退出舊金山中心地產交易，導致這家已關閉的購物中心將重新掛牌出售。(San F...
買家退出舊金山中心地產交易，導致這家已關閉的購物中心將重新掛牌出售。(San Francisco Centre臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山購物中心潛在買家盡調後退出，交易最終流產。
  • 重點二：買方稱因評估與風險考量不再推進，仍看好市中心前景。
  • 重點三：交易破裂打擊市中心復甦，物業將重新掛牌出售。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，據熟悉談判情況的消息人士透露，已關閉的舊金山購物中心（San Francisco Centre）的潛在買家在經過數月的盡職查核（due diligence）後，已退出這筆收購待定交易，這使得原本有望成為舊金山近年來最受矚目的商業地產交易之一最終告吹。

總部位於舊金山的開發商Prado Group和Presidio Bay Ventures作為買家，周三（8日）在向紀事報發表的聯合聲明中證實了退出決定： 「經過廣泛的盡職查核和深思熟慮的評估，我們目前決定不再推進這筆交易。」雙方表示，他們仍然「堅信舊金山市中心的長期前景」，以及這家長期經營困難的購物中心「對市場街（Market Street）以及正在進行的更廣泛的舊金山市中心復甦具有關鍵重要性」。

一位關注這交易的人士透露，交易流產的部分原因是，開發商未能就舊金山聯合學區（SFUSD）持有的該物業部分區域現有長期租賃合同進行重新談判。另一位知情人士則將此次購物中心收購描述為「高風險」投資，並表示，開發商可能在籌集必要資金方面遇到困難，從而駁斥了學區地面租賃合同是交易障礙的說法。

SFUSD擁有位於市場街865號、面積約7萬6000平方呎的地塊，學區於1980年代通過一份有效期至2043年的合同，將該地塊出租用於商業開發。

消息人士稱，下一步計畫是重新掛牌出售這處地標性物業。負責出售該購物中心的是房地產經紀公司世邦魏理仕（CBRE）。

這筆交易的破裂，對振興舊金山市中心的整體努力來說是一個挫折。這座前購物中心占據了該市最顯眼的地產之一，市政領導人曾多次表示，對其進行重新開發對於重新連接聯合廣場（Union Square）購物區與中市場區（Mid-Market）和南市場區（SoMa），以及讓市中心核心區恢復持續的人流量至關重要。

市長羅偉（Daniel Lurie）辦公室發言人表示，市長「就在昨天還慶祝了中市場區新商家的開業，隨著該社區活力逐漸恢復，這塊地皮為加速這一進程提供了絕佳機遇。我們將與所有相關方合作，推動項目向前發展。」

多年來，該地塊吸引了各種重建方案，包括將這處長期閒置的地產改造為集住宅、辦公和娛樂於一體的綜合用途目的地，但目前尚未提交任何正式規劃。

精華 FAQ

  • 據報導，Prado Group與Presidio Bay Ventures在完成數月盡職查核後決定不再推進交易；外界則指出，融資壓力與交易風險升高，可能是買方退出的關鍵原因。

  • 舊金山聯合學區持有市場街865號約7萬6000平方呎地塊，並以有效至2043年的長期租約出租給商業開發；消息人士稱，這份租約是否重談曾被視為交易可能障礙。

  • 這宗交易原被視為帶動市場街與聯合廣場周邊復甦的重要契機，如今破局代表振興市中心再遇挫折；下一步將重新掛牌出售，市府也表示會協助推進後續發展。

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