巴洛阿圖1汽車旅館 擬拆除改建6層樓住宅

巴洛阿圖El Camino Real大道上的Coronet汽車旅館將建造一座六層樓高的住宅項目。(Google Maps)

一家開發商正利用近期生效的新住房法案，準備拆除位於巴洛阿圖El Camino Real大道上的Coronet汽車旅館，並在此建造一座六層樓高的住宅項目。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，總部位於舊金山 的開發商 Bayhill Ventures 剛剛成為巴洛阿圖首家利用SB 79 號法案的開發商。該法案放寬了交通便利區域項目的高度和密度標準，並於7月1日生效。

巴洛阿圖市議會上個月曾考慮通過一項緊急法令，推遲第 SB 79 號法案的實施，以便該市探索其他鼓勵住房建設的替代方案。但市議員最終拒絕了這項提議，從而為開發商提供了兩周的窗口期，讓他們可以在市政府其他旨在減輕SB 79法案影響的措施生效之前，提交相關項目方案。

Bayhill Ventures公司提出的位於El Camino Real 2455號的開發方案，正是利用了這個窗口期。這棟65呎高的建築將包含76套公寓，其中12套將被指定為可負擔房。由於該項目位於加州 大道上的Caltrain車站半哩範圍內，因此可以不受一般分區規定的限制。

代表申請人的J. Abrams律師事務所的律師羅斯福（Nick Roosevelt）在致市政府的信中，援引了市議會6月15日的決定，即不通過緊急法令，這意味著「SB 79法案目前在巴洛阿圖訊市完全生效。但自2026年1月1日起，某些被指定為當地歷史資源的地點除外。」

建案還援引了SB 330號法案，該法案簡化了審批流程，並凍結了申請提交時生效的開發標準，從而防止各城市修改法律以阻礙新項目。羅斯福寫道，Bayhill計畫在180天內提交正式申請。